Les députés de QS prêteront allégeance au roi… pour tenter de rendre le serment facultatif

La formation politique explique avoir changé son fusil d'épaule afin de pouvoir déposer un nouveau projet de loi pour rendre le serment au roi facultatif.

Le parti justifie que pour pouvoir déposer le projet de loi , ses députés compléteront leur assermentation prochainement sans préciser la date, où ils prêteront serment au roi.

Mardi, le président de l'Assemblée nationale avait statué qu'il faut effectivement prêter allégeance au chef d'État du Canada, le roi Charles III, si l'on souhaite participer aux travaux parlementaires.

Prêter serment au roi, c’est inutile et archaïque. Ça n’a plus sa place dans notre démocratie. La décision du président de l’Assemblée est très décevante, mais elle est claire et sans appel : pour corriger cette injustice pour de bon, il faut adopter un projet de loi , lit-on dans le communiqué.

Les solidaires expliquent qu’ils ne font pas confiance aux deux partis fédéralistes [la Coalition avenir Québec et le Parti libéral du Québec, NDLR ] pour mettre fin à cette pratique.

« Nous allons prendre nos responsabilités, entrer au Salon bleu, et nous assurer que plus personne ne soit obligé de faire ce serment humiliant. » — Une citation de Gabriel Nadeau-Dubois, co-porte-parole de Québec solidaire

M. Nadeau-Dubois s'engage à collaborer avec le Parti Québécois pour résoudre l’impasse actuelle .

Nous sommes ouverts à déposer une motion afin de permettre à tous les députés de siéger sans faire le serment controversé. […] Mais pour le faire, il faut siéger , a ajouté le chef parlementaire de Québec solidaire.

Par ailleurs, M. Nadeau-Dubois a souligné que les pressions de Québec solidaire et du Parti Québécois ont permis d’obtenir l’engagement de la CAQ de déposer un projet de loi rapidement et c’est tant mieux.