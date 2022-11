Église Saint-Édouard à La Baie : François Tremblay jette le blâme sur l’ancien conseil

Le projet au coeur du secteur de Port-Alfred était initialement évalué à 12,9 M$, mais il est passé à 18 M$ au printemps dernier. Depuis, il n’a pas évolué significativement.

Selon ce que François Tremblay a expliqué lors d’une entrevue mercredi à l’émission Place publique, Québec s’était engagé à verser un montant élevé dans le cadre d’un programme exclusivement provincial et la ministre de la Culture, Nathalie Roy, avait renoncé à soumettre le projet à un concours architectural.

L’administration précédente avait quand même décidé de miser sur un autre programme qui était cette fois fédéral-provincial, pensant peut-être d’aller chercher plus d’argent. Mais en réalité, ça réactivait le concours architectural, ça nous propulsait dans des délais et puis ça a fait en sorte, qu’avec le temps, ç’a rehaussé les coûts , a-t-il mentionné.

Après que l’augmentation des coûts ait été connue, il avait été plutôt expliqué par les conseillers municipaux que c’est Québec qui refusait d’allonger des sommes supplémentaires pour répondre à la différence de 5 M$.

Un règlement d'emprunt de 11 M$ avait été adopté au début de 2020. Saguenay espérait alors ne payer que 6 M$.

On travaille aussi avec l’argent du peuple, l’argent des travailleurs, dans un contexte économique qui est difficile. On se doit de prendre une décision intelligente sur un projet qui va être rentable pour le collectif. Moi, j’attends que Saguenay se campe sur une position claire, nette et précise, puis aussitôt que Saguenay m’envoie un signal clair net et précis, je réactive le dossier avec Québec et on va se mettre en mode solution , a poursuivi l’ancien conseiller municipal et président de l’arrondissement de La Baie.

Plus tôt en journée, lors de l’émission C’est jamais pareil, le président de la corporation Patrimoine Saint-Édouard, Martin St-Pierre, avait dit souhaiter connaître les intentions de Saguenay face au projet à quelques semaines du dépôt du budget.

Une rencontre a eu lieu avec la mairesse Julie Dufour la semaine dernière.

Le président de la corporation, qui milite pour ce projet, comprend que le budget sera serré, mais il s’attend à un engagement formel de l’administration municipale.

Il n’y a aucune bibliothèque postsecondaire dans le secteur La Baie et Bas-Saguenay. On a le Centre Alpha qui est à côté, on a l’école qui est la plus défavorisée du centre de services scolaire qui est à côté. Pourquoi ne fait-on pas un projet qui est justement novateur, important pour la communauté? Maintenant, comment on le fait? Je pense que nous on est ouvert aussi, on est compréhensif aussi, mais on veut sentir un intérêt politique , avait dit celui qui est également directeur général de Centraide Saguenay-Lac-Saint-Jean.

Une campagne de financement publique a permis d’amasser 800 000 $ pour le projet de conversion.

Le projet de doter l’arrondissement de La Baie d’une nouvelle bibliothèque est dans l’air depuis un quart de siècle.

