Le chef de police d’Halifax n’a pas la confiance de ses troupes, selon un vote

La majorité des membres de la Police régionale d’Halifax n’ont plus confiance envers leur chef.

À l’invitation de leur syndicat, les policiers de la capitale de la Nouvelle-Écosse ont été invités à se prononcer sur le chef de police Dan Kinsella dans un vote tenu électroniquement dans les deux dernières semaines d’octobre.

À la question J’ai confiance envers la capacité du chef Daniel Kinsella à diriger la Police régionale d’Halifax , ce sont 96,6 % des membres de l’association des policiers qui ont répondu non . Le taux de participation a été de 83,7 %.

Après ce vote, qui n’est pas contraignant et n’oblige pas le chef de police à faire quoi que ce soit, le sergent Dean Stienburg, président de l’association de la Police régionale d’Halifax, déclare que Dan Kinsella devrait démissionner.

Je ne crois pas qu’il a la capacité de faire le travail ou l’habileté de faire le travail , dit le sergent Stienburg.

Le sergent Dean Stienburg est président de l'association de la Police régionale d'Halifax. Photo : CBC

L’association des policiers reproche beaucoup de choses au chef Dan Kinsella. Ils affirment que le chef n’en fait pas assez pour s’assurer que la force policière a suffisamment de personnel.

Ils lui reprochent des lacunes dans la planification d’événements majeurs, comme l’ouragan Fiona, les fêtes de début de session à l’Université Dalhousie qui se sont déroulées dans des rues résidentielles, la question des campements de personnes sans-abri ou encore les manifestations tenues devant le poste de police.

Le moral est bas chez les policiers d’Halifax, et le climat de travail est hostile, affirme de plus le représentant des policiers syndiqués.

L’association reproche aussi à Dan Kinsella le fait que le conseil municipal a refusé d’accorder à la police les augmentations de budget qu’elle demandait.

Dan Kinsella est devenu chef de police en juillet 2019. Il était auparavant chef adjoint de la police municipale d’Hamilton, en Ontario.

Dans une déclaration par courriel, Dan Kinsella, qui n'a pas voulu accorder d'entrevue, a dit avoir invité en septembre le dirigeant du syndicat à collaborer à l'élaboration d'un plan d'action, après avoir pris connaissance des résultats d'un sondage interne sur la satisfaction du personnel.

Je vais continuer à les inviter à la table, pour faire partie de la solution. Cependant, ils ont choisi de prioriser la division , écrit-il, affirmant que ce vote de non-confiance en est un autre exemple. À chaque étape, la direction du syndicat et le sergent Stienburg en particulier ont résisté à tout changement positif.

Dan Kinsella, chef de la police d'Halifax, le 19 août 2021. Photo : CBC / David Laughlin

Plusieurs services de police au pays ont de sérieux problèmes liés au moral et au bien-être des employés, aux départs et au recrutement. Au même moment, on nous met au défi de s'adapter aux attentes changeantes envers la profession de policier , écrit aussi le chef Kinsella.

Il indique que depuis son entrée en poste en juillet 2019, la force de police d'Halifax a perdu 75 membres, mais en a engagé 77 nouveaux, dont 16 jusqu'ici en 2022.

Le ministre de la Justice et procureur général de la Nouvelle-Écosse, Brad Johns, dit être au courant de l’insatisfaction dans les rangs de la police municipale à Halifax. Selon lui, le fait que des policiers individuellement, aiment ou n’aiment pas leur chef ne menace pas la sécurité du public.