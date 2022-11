La création de cliniques menées par des IPS serait difficile en Estrie 

Des IPS sont formées à l’Université de Sherbrooke, et la plupart des finissantes restent dans la région. Très peu d’entre elles sont toutefois formées par année, constate le professeur à la Faculté de médecine et des sciences de la santé de l’Université de Sherbrooke, Didier Mailhot-Bisson.

Le programme IPS dans notre université, c’est à peu près une centaine de candidates qui se présentent pour le programme. Nous avons 36 places , fait-il remarquer.

Accueillir plus d’étudiantes comporterait toutefois un autre lot de défis.

À la Faculté de médecine et des sciences de la santé, il y a toutes sortes d’enjeux. Premièrement, il y a les locaux, l’espace, la disponibilité du matériel pour les former, les laboratoires pour les pratiques , souligne-t-il.

Le chef du département de médecine générale du CIUSSS de l’Estrie - CHUS, le Dr Benoît Heppell, se désole de cette formation au compte-gouttes .

On leur donne des responsabilités au compte-gouttes, et là, soudainement, on va créer des cliniques dans la région de Montréal. Ce sont des solutions qui sont depuis longtemps connues. Il faut les mettre en application. Il faut arrêter de gérer continuellement en gestion de crise, en cellule de crise, et il faut adresser les problèmes de fond , martèle-t-il.

Des IPS bien implantées dans le réseau de la santé

En Estrie, les IPS sont par ailleurs déjà bien implantées dans le réseau de la santé, et ne seraient donc pas nécessairement disponibles pour mener une clinique.

Les 62 IPS du CIUSSS de l’Estrie - CHUS travaillent à plein rendement dans les différents groupes de médecine de famille (GMF) du réseau.

« Pour nous, c'est d'utiliser leur plein potentiel. Elles sont déjà toute utilisées, et nous sommes très heureux de ce quelles peuvent offrir. » — Une citation de Gaëlle Simon, directrice des services généraux du CIUSSS de l'Estrie - CHUS

Ce système là, il existe déjà en Estrie. Il y a certaines personnes qui peuvent se présenter à l'urgence et qui ne requièrent pas de soins urgents suite à une évaluation d'une infirmière au triage. Ces gens-là, on propose de les réorienter vers les groupes de médecine de famille, donc c’est fort possible qu’ils soient vus par une IPS , ajoute la directrice des soins infirmiers du CIUSSS de l'Estrie - CHUS, Patricia Bourgault.

Le CIUSS restera tout de même à l'affût du développement des cliniques montréalaises pour voir si des changements peuvent être apportés à ses pratiques.

Avec les informations de Julianne Gagnon