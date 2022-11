Selon sa déclaration sous serment, le suspect de cette attaque violente a déclaré qu'il allait prendre Nancy Pelosi en otage et lui parler. Si elle lui disait la vérité , il la laisserait partir, et si elle mentait , il allait lui casser les rotules.

Lorsque le suspect dans cette attaque contre Paul Pelosi a été arrêté, c’était la stupeur chez les démocrates, qui ont tôt fait de dénoncer la violence politique ciblée contre leur camp. Parmi la droite, certains ténors sur les médias sociaux ont préféré prétendre que les deux hommes avaient eu des relations sexuelles et s'étaient disputés au sujet de drogue sans fournir de preuve pour appuyer leurs hypothèses, évidemment.

Nancy Pelosi et Paul Pelosi en avril dernier. Le mari de la présidente de la Chambre des représentants se remet de l'attaque au marteau subie le 28 octobre Photo : Getty Images / Paul Morigi

Des allégations fantaisistes reprises sous diverses formes sur le réseau Fox News, retweetées par Elon Musk et même transformées en photo douteuse, montrant un caleçon et un marteau, l’outil du crime avec en légende : le costume d’Halloween de Paul Pelosi . Donald Trump Jr s’est d’ailleurs empressé de diffuser sur Twitter ce cliché grotesque.

Une escalade violente sans fin à l'horizon

Face à cet acte qui est le fruit, n’en déplaise au parti républicain, d’un homme qui nageait dans les eaux troubles des conspirations et incitations à la violence véhiculées par la droite américaine, les réactions ou l’absence de réactions d’un certain camp en disent long sur l’état du discours politique. Cet acte violent est en tout cas à ajouter dans la colonne des méfaits contre des politiciens.

Le même jour de l’attaque contre Paul Pelosi, un homme a plaidé coupable à des accusations de menaces de mort contre un représentant démocrate de Californie, Eric Swalwell. Quelques jours plus tôt, trois hommes étaient reconnus coupables d’avoir participé au projet de kidnapping de la gouverneure démocrate du Michigan, Gretchen Whitmer.

Le représentant républicain Steve Scalise a été la victime d'un extrémiste de gauche qui l'a pris pour cible et lui a tiré dessus en 2017 Photo : Getty Images / Mark Wilson

Depuis quelques jours, les républicains et commentateurs de la droite répliquent en disant que ce genre d’actes a aussi lieu de l’autre côté . L’exemple du représentant de la Louisiane, Steve Scalise, vient forcément en mémoire lorsqu’en 2017 un tireur aux revendications de gauche en avait fait sa cible.

Et pas plus tard qu’hier, un homme de Chicago a été accusé d'avoir prétendument envoyé au candidat républicain au poste de gouverneur Darren Bailey un message vocal menaçant de le mutiler et de le tuer .

Sauf que dans les cas d’agression contre des républicains, les démocrates ont toujours condamné ces actes sans équivoque.

La marque de Trump

Mais ans le cas de Paul Pelosi, nombreux sont les politiciens de droite qui en ont fait des plaisanteries douteuses et ont fait circuler des théories les plus improbables. Donald Trump lui-même a joint le concert de conspiration. Ce sont des choses étranges qui se passent dans ce ménage ces dernières semaines , a-t-il déclaré dans une entrevue à la radio. Probablement, vous et moi ferions mieux de ne pas en parler. Le verre, semble-t-il, a été brisé de l'intérieur vers l'extérieur et, vous savez, donc, ce n'était pas une effraction, c'était une évasion.

Tout aussi nombreux sont ceux qui n’osent pas se prononcer sur le crime dont Pelosi a été la victime. George Conway, avocat et membre fondateur du Lincoln Project, un Super PAC conservateur formé en décembre 2019 et dédié à vaincre le président Trump et le trumpisme aux urnes , n’est pas surpris de ce silence malaisant parmi les dirigeants républicains.

Beaucoup de républicains ont peur de s'exprimer à cause de la violence, je pense que c'est un aspect sous-estimé de l'histoire , a-t-il déclaré sur CNN cette semaine.

Les partisans les plus extrêmes du mouvement MAGA de Trump en veulent aux démocrates et aux médias Photo : Getty Images / Spencer Platt

Parce qu'ils ne semblent pas prendre cette menace au sérieux, ils ne montrent pas la quantité requise de sympathie et d'empathie pour leurs collègues démocrates , a-t-il expliqué. Je pense qu'une partie de la raison est qu’ils ont eux-mêmes peur des gens qui ont été attisés par la rhétorique démagogique de la droite au cours des dernières années, notamment dans la désinformation. Je pense que ça va empirer malheureusement .

Une psychose américaine

Un constat que fait aussi David Corn, journaliste politique, auteur et chef du bureau de Washington pour Mother Jones. Selon lui, la droite américaine a pris la tangente de l’extrémisme depuis des décennies avec parfois des conséquences graves et ce n’est pas près de s’arrêter.

Dans son plus récent livre, American Psychosis, il estime par exemple que Donald Trump n’a rien inventé en termes de stratégie pour déshumaniser et diaboliser ses adversaires démocrates, ce qui conduit parfois au passage à l’acte de ceux qui s’immergent dans les théories conspirationnistes et le contenu haineux que l’ex-président ou ses partisans véhiculent.

Quand vous commencez à diaboliser l'autre côté et à prétendre qu'ils veulent faire sauter les États-Unis et qu'ils font tous partie d'une théorie du complot gigantesque, sombre et néfaste et qu'ils volent des élections, bien sûr, cela va conduire à la violence , explique-t-il.

David Corn, auteur de "American Psychosis" estime que Donald Trump n'a fait que rendre l'extrémisme de droite plus évident que jamais pour s'en servir Photo : Tony Powell

De la chasse aux sorcières du maccarthysme dans les années 50 à la stratégie du Sud de Richard Nixon en passant par la John Birch Society qui accusait l’ ONU de vouloir instaurer un gouvernement mondial ou encore les thèses de la droite religieuse des années 70 ou du Tea Party des années 2000, ce qui unit ces mouvements au sein du parti républicain, selon Corn, c'est qu'ils avaient tous une même version de l’argument selon lequel leurs ennemis politiques, les démocrates et les libéraux, étaient des menaces directes et existentielles pour le pays, parce qu'ils faisaient partie d'une force ennemie subversive au sein de la nation qui voulait la détruire .

La montée des actes politiques violents comme des tentatives de kidnapping, de meurtres et autres menaces de morts comme lors du 6 janvier 2021 est attribuable en partie à cette banalisation de propos et d’idéologies de la droite américaine, croit l’auteur d'American Psychosis.

Nous avons vu le genre de théorie du complot conduire ses partisans à prendre des mesures violentes. Je pense que ce n'est pas exagéré de dire que cela peut conduire à la violence, en particulier lorsque Donald Trump lui-même pendant la campagne de 2016 a encouragé son peuple lors de rassemblements à tabasser des manifestants. Il a utilisé une rhétorique violente et il a encouragé la violence.

Le trumpisme, selon l’auteur David Corn, n’est que la continuité de l’exploitation de l’extrémisme de droite du parti républicain à des fins électoralistes. Photo : Getty Images / Mario Tama

Il prend aussi comme exemple les déclarations de Trump sur ses promesses s'il redevient président, d’accorder aux personnes arrêtées le 6 janvier 2021, sa grâce présidentielle. C'est donc, envoyer le signal évident que cette violence est considérée comme acceptable pour lui et cela peut-être vu comme un encouragement pour les autres à s'engager dans des actions similaires.

Nier les résultats, la suite logique de l’extrémisme

La promotion par Trump et ses troupes de la théorie du « gros mensonge », le fameux Big Lie, fait partie, selon David Corn, de cette extrapolation naturelle de l’effort de longue haleine des républicains pour délégitimer et déshumaniser totalement leurs opposants politiques.

La seule façon pour eux de gagner une élection serait de tricher, ce qu'ils font déjà, car ils essaient de détruire le pays de l'intérieur : voilà ce que pensent les partisans MAGA au sujet des démocrates , explique Corn.

Les partisans de Trump qui croient à la théorie erronée de l'élection volée de 2020 veulent gagner par tous les moyens les prochaines élections présidentielles de 2024 Photo : Getty Images / Samuel Corum

Jim Merchant, le candidat républicain au poste de secrétaire d’État du Nevada, un poste clé pour la certification des résultats des élections, notamment les présidentielles de 2024, pense avoir trouvé la solution aux problèmes de ces tricheries démocrates .

Invité de l’émission de Steve Bannon sur Real America’s Voice cette semaine, il n’était pas peu fier de déclarer que les démocrates ne pourront plus gagner si sa coalition de secrétaires d'État pro-Trump et négationnistes de l’élection de 2020 est élue.

Game over , a renchéri l’animateur et ancien proche conseiller de l’ex-président républicain.

Avec autant de tensions pour des élections de mi-mandat qui, en général, ne déclenchent pas tant les passions, on voit mal comment va finir cette escalade, sinon en davantage de violence politique d’ici et après 2024.