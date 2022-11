Scott Moe appelle l’opposition à voter le « Saskatchewan First Act »

Après le dépôt du projet de loi sur l'autonomie de la Saskatchewan mardi, le Nouveau Parti démocratique (NPD) qualifiait cet acte de non prioritaire pour les populations, ce que rejette la province. Selon le gouvernement, ce projet de loi vise à donner une plus grande indépendance à la Saskatchewan, notamment en ce qui concerne ses ressources naturelles.

Le projet de loi 88 va certainement permettre à la Saskatchewan de continuer de se développer au niveau de ses ressources naturelles. Nous allons toujours placer la province en priorité , a déclaré Scott Moe.

Selon Scott Moe, si l'opposition ne vote pas cette loi, cela signifie clairement qu'elle prend parti pour le gouvernement fédéral au détriment de la province.

La question est plutôt : est-ce que le NPD va faire de la Saskatchewan sa priorité ou va-t-il pencher en faveur de Justin Trudeau et Jagmeet Singh ? , s’est interrogé Scott Moe.

Mais pour le NPD , les priorités du gouvernement devraient être ailleurs.

Les échecs du gouvernement sur la création d’emplois sont connus. Les salaires en Saskatchewan ont augmenté de 2 % depuis l’année dernière , a affirmé la cheffe de l’opposition néo-démocrate en Saskatchewan Carla Beck.

Carla Beck a dénoncé ce qu'elle appelle le manque de mesures pour contrer l’inflation dans la province.

Pendant ce temps, le coût des pommes et du bœuf a augmenté de 6 %, le bacon 8 $ et les carottes 30 %. Le coût de la vie augmente considérablement et le gouvernement empire les choses , a-t-elle critiqué.

Le Saskatchewan First Act , un projet de loi affirmant la compétence provinciale sur les ressources naturelles de la province, a été présenté à l'Assemblée législative mardi.

S’il est adopté, le projet de loi présenté par le gouvernement modifierait la constitution de la Saskatchewan, affirmant la compétence constitutionnelle exclusive de la province sur ses ressources naturelles.

Pour l'instant, aucune date n'a encore été décidée pour le vote de ce projet de loi. Mais s’il est adopté, il devrait recevoir la sanction royale au printemps avant de devenir une loi.

Quant au gouvernement fédéral, il a déclaré être ouvert au dialogue et a affirmé soutenir la province.

