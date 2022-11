Ces États américains qui voteront pour formellement abolir l’esclavage

À quelques jours des élections de mi-mandat, Merika Coleman s’active au téléphone. La démocrate tente de se faire élire au Sénat de l’Alabama – un État du Sud, religieux et conservateur, où les républicains ont une majorité écrasante à la législature.

Mais lorsqu’elle appelle des électeurs, ce n’est pas de son élection dont Mme Coleman parle, mais d’une question référendaire sur laquelle les Alabamiens se prononceront le 8 novembre prochain.

Voulez-vous m’aider à enlever le vocabulaire raciste de notre constitution? , leur demande avec enthousiasme la politicienne au téléphone.

Avant de briguer un siège au Sénat, Merika Coleman était une des rares démocrates à siéger à la Chambre des représentants de l'Alabama. Photo : Radio-Canada / Maxime Beauchemin

Comme plusieurs constitutions d’États américains – y compris la Constitution fédérale – l’Alabama interdit l’esclavage et la servitude involontaire, mais prévoit une exception pour les personnes condamnées pour un crime.

C’est une exception qu’on a introduite après l’abolition de l’esclavage, pour maintenir l’accès à de la main-d'œuvre gratuite , explique Merika Coleman, en rappelant que les Noirs sont surreprésentés dans le système carcéral.

« Notre Constitution doit refléter le système de valeurs de l’Alabama du XXIe siècle. » — Une citation de Merika Coleman, candidate démocrate pour le Sénat de l’Alabama

En prison, travailler pour un salaire dérisoire

La question du travail carcéral fait régulièrement l’objet de débats aux États-Unis, comme l’été dernier, lorsque des détenus combattaient les feux de forêt en Californie et n'étaient payés que quelques dollars par jour.

Passion Farley a vécu cette réalité. Âgée de 44 ans, l’Alabamienne a purgé une peine de 18 ans pour meurtre — une erreur qu’elle dit regretter. Détenue modèle, elle a obtenu sa libération conditionnelle en 2019 et étudie maintenant au Lawson State Community College pour devenir barbière.

Passion Farley est sortie de prison le 23 avril 2019. Photo : Radio-Canada / Yasmine Mehdi

Mon rêve c’est d’être entrepreneure… Travailler à mon compte , dit-elle avec un grand sourire. Assise dans la salle de classe dans laquelle elle passe la plupart de ses journées, Passion raconte son séjour en prison.

Je travaillais à la buanderie de 14 h à 21 h , se souvient-elle. Lorsqu’on lui demande combien elle était payée, sa réponse est simple. Rien… Rien du tout.

« C’est comme de l’esclavage. Je [devais] aller travailler et je ne [gagnais] rien du tout. » — Une citation de Passion Farley, ancienne détenue

Lisa Dowie compare aussi le travail carcéral à de l’esclavage. Assise sur un banc de parc, dans le centre-ville de Birmingham, elle nous montre des photos de son fils Robert.

C’est lui quand il avait 14 ans , chuchote-t-elle. C’est à cet âge que Robert Dowie a été condamné à perpétuité et mis derrière les barreaux. Vingt-sept ans plus tard, il est toujours incarcéré et ses chances de libération conditionnelle sont minces.

Lisa Dowie dit prier chaque jour pour que son fils Robert obtienne une libération conditionnelle. Photo : Radio-Canada / Maxime Beauchemin

Pourtant, Robert sort de prison chaque jour pour aller travailler dans un refuge pour animaux. Il reçoit quelque chose comme 2 $ par jour et la prison perçoit le reste de son salaire , explique Lisa Dowie.

« C’est une forme d’esclavage. Ils font de l’argent sur le dos des prisonniers, mais ils ont trouvé une façon différente de le faire. » — Une citation de Lisa Dowie, mère d’un détenu

Une « crise humanitaire » dans les prisons d’Alabama

Le mari de Diyawn Caldwell est en prison, mais ne travaille pas. Depuis quelques semaines, Cordarius fait partie des prisonniers qui font la grève pour forcer l’Alabama à améliorer leurs conditions de détention.

Les prisons sont surpeuplées, il y a de la moisissure partout, c’est insalubre , relate Diyawn. J’ai peur pour mon mari.

Diyawn Caldwell a coordonné une grève des prisonniers partout en Alabama pour améliorer leurs conditions de détention. Photo : Radio-Canada / Maxime Beauchemin

À l’insalubrité s’ajoute la violence endémique, car les gardes manquent dans ces prisons pleines à craquer.

En 2020, le gouvernement fédéral a poursuivi l'État de l’Alabama pour les conditions de détention inhumaines de ses détenus qu’il qualifiait d’anticonstitutionnelles.

« Nous en avons assez de voir les membres de nos familles sortir de prison dans des sacs mortuaires » — Une citation de Diyawn Caldwell, épouse d'un détenu

La cause n’a pas encore été entendue devant les tribunaux, mais la gouverneure républicaine de l’Alabama s’est opposée à toute mesure pour désengorger les prisons… et propose plutôt de construire de nouveaux pénitenciers.

Matthew Bailey dit avoir perdu six clients ou anciens clients dans la dernière année, tous morts derrière les barreaux sans avoir pu obtenir de libération conditionnelle. Photo : Radio-Canada / Maxime Beauchemin

C’est comme foncer dans un mur de brique à répétition , illustre Matthew Bailey, un avocat criminaliste qui pratique à Birmingham. Le juriste constate qu’il est devenu quasi-impossible pour ses clients d’obtenir une libération conditionnelle.

C’est de la politique. La gouverneure [républicaine Kay] Ivy veut se faire réélire et ne peut pas risquer d’être celle qui remet un récidiviste en liberté Mais dans les faits, les personnes qu’ils gardent en prison ne représentent pas un danger pour la société , croit Matthew.

Cinq États profiteront des élections de mi-mandat pour consulter leurs citoyens, par référendum, sur l'abolition formelle de l'esclavage, pour tous les citoyens. Il y a encore une zone d'ombre avec le travail forcé des détenus considéré, par beaucoup, comme une forme d'esclavage. Reportage de Yasmine Mehdi.

Ils font de la politique sur le dos des gens , déplore pour sa part Veronica Johnson, la directrice adjointe de l’organisme Alabama Justice Initiative. Ils ont laissé les prisons devenir délabrées parce qu’ils se foutent des personnes qui sont à l’intérieur.

Veronica Johnson rappelle que les personnes noires sont sureprésentées dans les prisons de l'Alabama. Photo : Radio-Canada / Maxime Beauchemin

Changer la constitution: une première étape vers des réformes?

S'il est adopté, l’amendement constitutionnel pour abolir formellement l’esclavage ne risque pas d’avoir un impact immédiat sur les conditions des détenus en l’Alabama.

C’est un geste symbolique. Cette mesure ne changera rien au système carcéral , indique en effet le juriste William Ross, qui enseigne à l'Université Samford.

D’autres voient cependant dans ce possible amendement une porte vers des contestations judiciaires qui forceraient l’Alabama à prendre ses responsabilités face aux détenus.

Une murale en honneur de la militante et intellectuelle Angela Davis, native de Birmingham. Photo : Radio-Canada / Maxime Beauchemin

Le gouvernement devrait rendre des comptes et fournir des services aux prisonniers au lieu de dépendre de leur travail gratuit pour faire rouler ses prisons , illustre Veronica Johnson.

Merika Coleman est du même avis. Elle espère aussi que ses collègues républicains – qui ont soutenu sa proposition d’amendement – seront plus susceptibles de parler de réformes après les élections de mi-mandat.

En ce moment, [les républicains] ne veulent rien faire qui donnerait la perception qu’ils sont soft on crime ou qu’ils vont laisser des gens sortir de prison , explique Merika. Mais il va falloir faire quelque chose.

Outre l’Alabama, quatre autres États tiendront des référendums pour abolir l’esclavage pour tous leurs citoyens : la Louisiane, le Tennessee, l’Oregon et le Vermont.