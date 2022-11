Un retour possible du masque en Ontario, selon le Dr Kieran Moore

Le Dr Moore a déjà précisé que si la COVID-19 mettait à nouveau en péril la capacité à rattraper les retards en chirurgie, il suggérerait au gouvernement de réinstaurer l’obligation du port du masque dans certains lieux fermés.

Certains experts en santé tels que le Dr Fahad Razak estiment déjà que le nombre de cas de COVID-19 actuel justifierait un retour au port du masque obligatoire.

De nombreux hôpitaux de la province, que ce soit les petits établissements en milieu rural ou de gros centres dans les villes, sont dépassés par le nombre de patients et signalent d’importants temps d’attente.

Selon le Dr Moore, la souche de la grippe serait particulièrement virulente cette année.

Elle cause un plus haut taux d’hospitalisations et de morts. Pour une saison normale, nous avons 12 000 Canadiens admis à l’hôpital, mais cela pourrait être plus avec cette souche , estime-t-il.

Alors que les vaccins contre la grippe saisonnière sont maintenant disponibles pour les six mois et plus, le Dr Kieran Moore invite les Ontariens à se faire vacciner le plus vite possible. En effet, les vaccins ne sont réellement efficaces que 10 à 14 jours après l’injection.

Il est inutile d’être vacciné après l’épidémie. On veut vraiment protéger autant d’Ontariens que possible en avance du risque. Les deux prochaines semaines seront décisives , indique-t-il.

Il ajoute que le taux de positivité au test de détection de la grippe pourrait grimper de 5 % cette semaine. Si c’est le cas, il estime que le niveau de propagation dans deux semaines pourrait être dramatique.

Il y a actuellement 18 Ontariens aux soins intensifs en raison de la grippe, dont 8 qui ont besoin de respirateurs, précise le médecin hygiéniste en chef. S’y ajoutent 1796 personnes à l’hôpital en raison de la COVID-19 dont 138 aux soins intensifs.