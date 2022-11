Les sinistrés du glissement de terrain de Pierreville devront encore patienter

En entrevue à l’émission En direct, le ministre de la Sécurité publique, François Bonnardel mentionne que l’équipe géotechnique du ministère des Transports doit d’abord faire des études de sol approfondies. Il estime qu’il faudra de deux à trois semaines avant de pouvoir obtenir les résultats. Le ministère des Transports va nous envoyer des ingénieurs avec l’équipe géotechnique pour vérifier l’état du sol environnant de ce qui a glissé comme terrain. Par la suite, on va étudier les carottes qui vont sortir du sol. On espère dans les deux, trois semaines avoir des résultats et ensuite renforcer et remblayer et de renchausser le terrain.

Le ministre s’est rendu sur place au lendemain de l’éboulement pour aller rencontrer les sinistrés et les autorités en place.

« On peut se considérer assez chanceux qu’il n’y ait pas eu de victime. [...] On a deux sinistrés qui ne peuvent pas récupérer leur maison présentement. On a des effets collatéraux avec d’autres voisins qui ont perdu l’électricité. Je voulais aller rassurer ces gens pour leur dire qu’on va être présent avec eux. » — Une citation de François Bonnardel, ministre de la Sécurité publique

Pas d'échéancier pour la reconstruction de la route

Le ministre assure que la route sera reconstruite et il croit qu’elle le sera au même endroit, sur le Rang de l’île. On va faire nos tests, si on doit faire des murets de pierres ou autre, le ministère des Transports du Québec (MTQ) va s’assurer de sécuriser cette route et comme je leur ai mentionné, ce ne sera pas juste à 100%, ça va être à 200%. On va bien faire les choses , a-t-il dit aux personnes touchées. Plusieurs s’inquiètent de savoir ce qui se passera en amont ou en aval du glissement de terrain. Il a tenu à se faire rassurant pour l’avenir. Les tests de sol qui seront faits vont nous rassurer pour la suite des choses.