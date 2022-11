Plaintes pour abus sexuels contre des enseignants : le Manitoba s’ouvre à des changements

Plus tôt dans la journée, le Centre canadien de protection de l'enfance, basé à Winnipeg, a publié un rapport qui fait état d'une augmentation du nombre de plaintes en matière d'abus sexuels au sein des écoles du pays.

Mais les données sont incomplètes au Manitoba, car la province ne rend pas publics ses dossiers disciplinaires, selon la directrice de l'éducation de l'organisme, Noni Classen.

Elle exhorte la province à lever le voile du secret sur les plaintes pour abus sexuels dans les écoles du Manitoba.

Dans un communiqué de presse, le ministre de l'Éducation et de l'Apprentissage de la petite enfance, Wayne Ewasko, affirme que la province mènera des consultations sur la façon d'améliorer le cadre actuel de traitement et de prévention de l'inconduite des enseignants .

La province veut recueillir les points de vue des élèves, des parents, des enseignants et des éducateurs sur les propositions.

Le gouvernement propose l'élaboration d'un registre des enseignants, poursuit le communiqué de presse.

En plus de rendre les dossiers disciplinaires publics, le rapport du Centre canadien de protection de l'enfance recommande la création d'un organisme provincial indépendant chargé de recevoir, d'enquêter et de statuer sur les plaintes d'abus et d'inconduites sexuels.

La province indique qu'elle tiendra compte de cette recommandation dans le cadre de ses consultations.

Les autres changements suggérés par la province comprennent la définition de ce qui constitue une inconduite qui nécessiterait d'être signalée au ministère de l'Éducation, et la mise à jour du processus de révision des permis d'enseignement.