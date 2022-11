Le Zoo d’Edmonton a besoin de 11 M$ d’investissements pour rester conforme aux normes

Sans cet investissement, le zoo peut ne plus être conforme aux normes en vigueur et perdre alors son permis d’opération, prévient le rapport.

Le Zoo d'Edmonton est accrédité par l'association Aquariums et zoos accrédités du Canada (AZAC), qui établit une panoplie de normes qui doivent être respectées en matière de soins aux animaux, rappelle le rapport.

Or, selon le document, un certain nombre d'enclos pour animaux ne répondent actuellement pas à ces normes et, dans certains cas, la sécurité du personnel et des clients est compromise .

Les stalles des zèbres, la piscine des phoques, l’enclos abritant les cinq chameaux et celui qui est occupé par l’éléphante Lucy sont autant d’habitats qui nécessitent des travaux de mise à niveau, souligne le rapport.

Le directeur du zoo, Gary Dewar, dit vouloir apporter une clarification au sujet de l’accréditation. Nous sommes actuellement en conformité avec toutes les normes d'exploitation auxquelles nous sommes soumis, affirme-t-il. Il ajoute que c’est seulement en octobre que le zoo a renouvelé son permis d’exploitation, après un audit rigoureux d’une équipe d’ AZAC .

Selon lui, le jardin zoologique ne risque pas d'être fermé ou de perdre son accréditation, car il respecte les normes de soins aux animaux.

Des investissements demandés

Si Gary Dewar estime que, dans l’immédiat, la situation ne suscite pas de préoccupations particulières, il reconnaît toutefois que le Zoo d’Edmonton aura besoin, à court terme, des investissements pour continuer à être au diapason des normes qui évoluent.

Si nous ne faisons pas ces investissements, compte tenu du fait que les normes de soins aux animaux évoluent, il est très probable qu’à l’avenir le zoo ne soit pas en conformité , dit-il, en prévenant que cela obligerait alors l’administration à se départir de certains groupes d'animaux.

Le rapport recommande à la Ville de prévoir un financement en conséquence dans son budget 2023-2026. Cette option n’est pas souhaitable, souligne le document, car elle réduirait non seulement les possibilités du public de jouir du zoo, mais elle pourrait aussi nuire à la réputation de la ville.

De plus, selon le rapport, ne pas entreprendre des mises à niveau présenterait aussi des risques de sécurité pour le personnel et les visiteurs.

Soumis au conseil municipal

Le conseil municipal examinera la demande de financement du Zoo d'Edmonton lors des délibérations budgétaires, au début du mois de décembre, au cours desquelles les conseillers débattront des priorités de la Ville en matière d’infrastructures pour les trois prochaines années, qui devraient s’élever à 7,75 milliards de dollars.

Lorsqu’il est rapporté que la sécurité des animaux et celle des employés sont en jeu, cela devient évidemment une question urgente , dit Sarah Hamilton, conseillère municipale. Nous avons la responsabilité de nous assurer que les animaux et les employés sont en sécurité , ajoute-t-elle.

Elle estime toutefois que la Ville devrait avoir une discussion plus large sur ce sur quoi elle investit et pourquoi.

Elle se dit également ouverte à l'idée qu’une forme de privatisation ou de modèle de gestion du Zoo d'Edmonton soit envisagée.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  Selon le maire Amarjeet Sohi, Edmonton doit veiller à maintenir ses infrastructures et ses installations, notamment son zoo, en bon état. Photo : Radio-Canada

Pour sa part, le maire Amarjeet Sohi note que le zoo est l'un des plus importants atouts de la ville d’Edmonton, et qu’il convient d’entreprendre les travaux recommandés par le rapport. Nous devons veiller à maintenir nos infrastructures et nos installations en bon état , dit-il.

Il ajoute cependant que ce travail [serait fait] dans le cadre des délibérations budgétaires .

Connu initialement sous le nom de Zoo de Storyland, le Zoo d’Edmonton a ouvert ses portes au public le 1er juillet 1959. Depuis, il a fait l’objet de nombreuses initiatives visant à améliorer la qualité de vie des animaux et à offrir une meilleure expérience aux visiteurs, rappelle le rapport.