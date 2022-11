Dernière ligne droite pour l’élection de la Commission scolaire francophone du Yukon

L'élection des commissaires de la Commission scolaire francophone du Yukon (CSFY) entre dans sa dernière ligne droite. Le vote par anticipation sera tenu le samedi 5 novembre et le vote général est prévu le lundi 7 novembre. Il est également possible de voter en ligne.

Six candidats briguent les cinq postes de commissaire à la Commission scolaire francophone du Yukon, cette année (par ordre alphabétique) :

Jean-Sébastien Blais

Seul commissaire sortant à vouloir être réélu, Jean-Sébastien Blais se présente pour un quatrième mandat.

Élu pour la première fois en 2013 et président de la CSFY depuis 2015, il souhaite offrir ses idées pour avoir un conseil fort et engagé aux côtés de nouveaux conseillers qui auront sûrement besoin d'un temps d'apprentissage pour se familiariser avec les droits de l'éducation en langue minoritaire.

Ses priorités pour les prochaines années seraient d'assurer l'accès à l'éducation en français langue première à Dawson, améliorer l'accès aux services en petite enfance à la Garderie du Petit cheval blanc, et soutenir l'excellence scolaire.

Jean-Sébastien Blais est un des candidats aux élections des commissaires de la Commission scolaire francophone du Yukon. Photo : Fournie

Myriam Bougie

Myriam Bougie est traductrice à la Direction des services en Français, et a toujours gravité autours des comités de parents des écoles francophone de Whitehorse. Je souhaite maintenant m'impliquer à un autre niveau .

Mère d'enfants plus âgés, elle s'intéresse au profil de sortie de l'élève , les contenus enseignés et s'assurer que l'offre des services en français correspond aux besoins des élèves. Le fait que la majorité des nouveaux commissaires seront de nouveaux venus peut être intimidant , admet-elle, mais assurera forcément une toute nouvelle perspective.

Myriam Bougie est candidate aux élections des commissaires de la Commission scolaire francophone du Yukon. Photo : fournie

Jesse Cooke

Connu comme entrepreneur du secteur touristique à Dawson, le Franco-Ontarien d'origine Jesse Cooke a étudié et travaillé à titre d'enseignant pendant de nombreuses années et souhaite que Dawson ait une voix à la CSFY en vue de l'ouverture de la nouvelle école francophone.

Ma vision pour l’éducation francophone au Yukon inclut l’implication et l’engagement de la famille, de la communauté et de la Première Nation. La vision de l'éducation de M. Cooke dépasse les murs de classe. Moi, ce qui m'intéresse, c'est tout ce qui n'est pas l'éducation traditionnelle dans la salle de classe. C'est un peu la vision que j'ai pour mes enfants et pour l'éducation en général.

Jesse Cooke est un des candidats aux élections des commissaires de la Commission scolaire francophone du Yukon. Photo : Fournie

Giuseppe Fico

Giuseppe Fico est un technologue en ingénierie civile et évaluateur environnemental originaire du Québec. Il entend pouvoir soutenir les enseignants et éducateurs pour leur permettre de poursuivre leur travail d'écoute, de soutien aux besoins particuliers de chaque famille et chaque élève. Il souhaite aussi rendre les infrastructures plus vertes.

J’ai apprécié le respect [...] reçu par le personnel enseignant et administratif. Leur écoute, leur ouverture et leur support pour traverser les différents défis et les difficultés que les enfants peuvent traverser et expérimenter au cours de leur apprentissage académique et dévéloppement personnel.

Giuseppe Fico est un des candidats aux élections des commissaires de la Commission scolaire francophone du Yukon. Photo : fournie

Jessica Masson Guérette

Ergothérapeute et mère de deux enfants, Jessica Masson Guérette visite les communautés et les écoles du territoire dans le cadre de son travail et s'intéresse au développement de l'école de Dawson et, avec elle, la francophonie au territoire.

Le bien-être et l’épanouissement de nos enfants a toujours été ma priorité, autant sur le plan personnel que professionnel , indique la candidate dans sa biographie fournie au site d'Élections Yukon.

Jessica Masson Guérette est candidate aux élections des commissaires de la Commission scolaire francophone du Yukon. Photo : fournie

Véronique Maggiore

Après s'être présentée sans succès en 2019, Véronique Maggiore a eu un enfant et les questions de la francophonie et de la petite enfance sont ainsi d'autant plus importante pour elle.

Native de l'Ontario, son implication dans l'éducation en français lui tient à coeur, dit-elle, et elle souhaite vivement s'impliquer dans la communauté francophone du Yukon, une communauté « mobilisée » et « vibrante » qui l'ont convaincue de s'établir au territoire. La jeunesse, l'évolution du CSSC Mercier et les relations auprès des Premières Nations sont autant de dossiers auxquels elle souhaite travailler.

Véronique Maggiore est candidate aux élections des commissaires de la Commission scolaire francophone du Yukon. Photo : Fournie

Avec les informations de Claudiane Samson