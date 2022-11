Hausse des hospitalisations liées à la COVID-19 et stabilité des cas dans la région

Un décès s’est aussi ajouté dans les sept derniers jours pour porter le bilan à 527 depuis le début de la pandémie en mars 2020.

C’est ce que confirme la mise à jour hebdomadaire publiée mercredi par l’Institut national de santé publique du Québec (INSPQ).

Il y avait le 5 octobre 38 personnes hospitalisées en lien avec la COVID-19 au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Ce nombre a graduellement monté au fil du mois pour atteindre 53 personnes le 1er novembre.

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?

D’après l’Institut national d’excellence en santé et en services sociaux (INESSS), au Québec les cas dont la raison première de l’hospitalisation est la COVID représentent environ 45 % des hospitalisations.

Toujours selon l’ INESSS , une diminution des nouvelles hospitalisations au Québec au cours des deux prochaines semaines est attendue.

Quant aux nouveaux cas, parmi les groupes prioritaires qui ont accès aux tests PCR, il y en a eu 210 au cours de la dernière semaine, contre 233 la semaine dernière. Ce nombre ne bouge à peu près pas depuis dix semaines dans la région, allant de 194 cas par semaine au minimum à 258 au maximum.

La vaccination continue

Pour ce qui est de la vaccination contre la COVID-19, le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) du Saguenay-Lac-Saint-Jean affirme que l’achalandage demeure sensiblement le même de semaine en semaine.

Depuis l'arrivée des vaccins bivalents Moderna et Pfizer, l'achalandage a connu une augmentation et se maintient dans les centres de vaccination de la région. Au cours des trois dernières semaines, la demande pour obtenir un vaccin contre la COVID-19, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, a fluctué entre 5000 et 6500 doses administrées hebdomadairement durant cette période , indiquait mardi par courriel Mélissa Bradette, conseillère-cadre aux communications et relations médias au CIUSSS.

De 5000 à 6500 doses sont administrées par semaine dans la région. Photo : Shutterstock / LookerStudio

Finalement, selon le bilan publié par le CIUSSS , quatre éclosions de moins de cinq cas répertoriés sont en cours dans trois unités de l’hôpital de Chicoutimi et dans une autre à l’hôpital d’Alma. Des cas positifs parmi les patients sont rapportés dans trois CHSLD et dans quatre résidences privées pour aînées (RPA). L’éclosion la plus importante compte 11 cas.

Jeudi, le directeur national de santé publique, Luc Boileau, fera le point sur l'évolution de la situation actuelle de la COVID-19 au Québec.