Crise dans les urgences : la clinique Saint-Vallier comme modèle?

La clinique médicale de la Basse-Ville de Québec emploie l’équivalent de cinq infirmières praticiennes spécialisées ( IPS ) à temps plein et trois médecins.

La plupart du temps, ce sont les IPS qui gèrent le sans rendez-vous sans qu’aucun médecin ne soit sur place. C'est possible de le faire parce qu'on est capable de répondre à la majorité des besoins de consultation. Ici, on est tout le temps seul pour faire le sans rendez-vous, particulièrement les soirs et les fins de semaine , explique Christine Laliberté, responsable du projet Archimède et IPS .

Elle explique qu’en cas de besoin, le patient peut toujours être rapidement recommandé à un médecin de l’équipe. La clé réside aussi dans les autres professionnels de l’équipe comme les travailleurs sociaux, les psychologues et les physiothérapeutes, selon la Dre Marie-Ève Desnoyers, médecin à la clinique Saint-Vallier depuis 2018.

Si le patient vient avec une plainte de douleur à l'épaule et qu'il voit le physiothérapeute au début et qu'il est capable de tout régler le problème, moi je ne l'ai pas vu et ça va donner une place à un patient qui a vraiment besoin d'être vu par un médecin , illustre-t-elle.

Dre Marie-Ève Desnoyers Photo : Radio-Canada

« On voit plus de patients. Les patients sont plus satisfaits aussi. Ils ont moins besoin d'aller à l'urgence pour avoir une consultation. » — Une citation de Dre Marie-Ève Desnoyers

La Dre Desnoyers souligne qu’après quatre ans de pratique, il y a certains patients qu’elle n’a simplement jamais vus. Juste parce qu'ils n'en ont pas besoin, ils sont super bien pris en charge globalement par nos infirmières praticiennes.

Le bon professionnel au bon moment

Sa collègue IPS , Christine Laliberté, ajoute qu’il faut repenser la manière d’offrir les services en s’assurant d’exploiter au maximum le potentiel du personnel soignant dans le respect des compétences. Il ne s’agit pas de tout encadrer avec les titres d’emplois, mais plutôt de travailler en équipe selon les forces de chacun.

Il faut repenser la façon dont on offre nos services, pas juste en termes de ressources ou de titre d'intervenants, mais vraiment comment une équipe qui travaille ensemble pour offrir les services au meilleur moment.

Christine Laliberté, IPS et responsable du projet Archimède Photo : Radio-Canada

« Si on s'en va vers ça, avec les ressources qu'on a au Québec, on est capable de le faire. » — Une citation de Christine Laliberté, infirmière praticienne spécialisée

Solliciter davantage les IPS n’est bien sûr pas une solution unique à la crise dans les urgences. Christine Laliberté estime néanmoins que si l’ensemble des groupes de médecine familiale et de cliniques mettaient la main à la pâte en même temps pour améliorer l’accessibilité , il serait possible d’alléger le volume de patients dans les hôpitaux.

Avec les informations de Guylaine Bussière