Cri du cœur de Premières Nations du nord du Manitoba face aux problèmes de santé mentale

Après avoir enregistré 2 morts et 17 tentatives de suicide dans la Première Nation de Red Sucker Lake, dans les derniers mois, les communautés autochtones environnantes s'allient.

Au mois d'octobre, un jeune de 16 ans s'est enlevé la vie, ce qui a bouleversé la communauté qui, depuis, a déclaré l'état d'urgence.

Red Sucker Lake est accessible seulement par avion. La communauté est située à environ 530 kilomètres au nord-est de Winnipeg.

Le grand chef de Island Lake Anishininew Okimawin, Scott Harper affirme que chaque jour, les chefs des nations d'Island Lake, Red Sucker Lake, Garden Hill, St. Theresa Point et Wasagamack, constatent que le risque de suicide menace constamment leurs communautés .

Ils demandent au gouvernement provincial et au fédéral la construction d'un hôpital ainsi que d'un centre de traitement des toxicomanies, pour s'occuper plus rapidement des gens en crise.

Le Canada doit offrir aux Premières Nations d'Island Lake une égalité réelle en matière de services sociaux et de santé, comme c'est le cas pour les autres Canadiens , a lancé M. Harper, en conférence de presse mercredi.

Une stratégie urgente est nécessaire pour remédier aux effets traumatiques intergénérationnels de la colonisation, combinés à des décennies de ressources et de financement insuffisants, ce qui a créé une pandémie de souffrance , renchérit-il.

Le chef de Red Sucker Lake, Samuel Knott, estime qu'il y a un besoin urgent d'un plus grand nombre de programmes pour les jeunes de la communauté. Il rappelle que les besoins de base des Premières Nations doivent aussi être comblés.

« Le chaos, les problèmes de santé mentale, la sécurité alimentaire et les logements inadéquats placent les familles de notre Première Nation dans des conditions dignes du tiers monde et ne nous permettent pas de prononcer le mot ''espoir''. »

M. Knott, se dit inquiet du manque de soutien et de financement tout en rappelant les promesses rompues .

Le chef de Garden Hill, Charles Knott, soutient que la communauté devrait bénéficier d'un système de santé plus solide. Présentement, seules quatre infirmières travaillent dans sa communauté de 4000 personnes, fait-il valoir.

Sa communauté a également besoin de soutien pour son programme de police locale, qui, selon lui, n'est actuellement pas financé par le gouvernement.

C'est là que nous avons le plus besoin d'aide pour maintenir l'ordre dans nos communautés , déclare M. Knott.

La grande chef de l'Assemblée des chefs du Manitoba, Cathy Merrick, déplore le fait que le Manitoba délègue ces enjeux au gouvernement fédéral et oublie les plus de 18 000 résidents d'Island Lake .

CBC/Radio-Canada a demandé un commentaire à la ministre de la Santé du Manitoba Audrey Gordon et à Services aux Autochtones Canada.

En cas de difficulté, voici où trouver de l'aide :

Toute personne ayant besoin d'aide peut contacter la ligne d'assistance Espoir pour le mieux-être  (Nouvelle fenêtre) , qui fournit un soutien psychologique et une intervention de crise immédiats et gratuits par téléphone et par messagerie en ligne à tous les peuples autochtones du Canada.

Ce service est disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 en anglais et en français, et sur demande en cri, en ojibwé et en inuktitut.

La ligne d'aide gratuite : 1 855 242-3310

D'autres ressources sont également disponibles :