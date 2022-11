14,5M$ de déficit projeté au CISSS du Bas-Saint-Laurent

Le CISSS doit établir une telle projection chaque année, en septembre, et la fournir au ministère de la Santé et des Services sociaux.

Selon la directrice des Ressources financières du CISSS du Bas-Saint-Laurent, Caroline Morin, environ la moitié du déficit projeté peut s'expliquer par les coûts élevés liés à l'emploi de main-d'œuvre indépendante et par l'augmentation de certaines dépenses administratives liées à l'inflation.

En mêlée de presse, après la séance du conseil d'administration, la présidente-directrice générale du CISSS du Bas-Saint-Laurent, Isabelle Malo, a expliqué que le CISSS ne peut se passer de main-d'œuvre indépendante en raison du manque de personnel.

Au décompte de la dernière semaine, on a 350 postes vacants dans le CISSS sur 9900 employés. Donc, 350 employés dont on se prive actuellement. Pour nous, c'est important. On n'a pas le choix d'avoir recours à la main-d'œuvre indépendante. Il y a des limites à demander ou à quêter des heures supplémentaires à nos travailleurs , précise Mme Malo.

Cette main-d'œuvre externe entraîne des coûts d'exploitation plus élevés pour le CISSS puisqu'il doit non seulement assumer leur salaire, mais également les frais liés au déplacement de ce type de personnel.

Par ailleurs, Isabelle Malo ajoute que le CISSS a dû ouvrir 35 nouveaux lits en ressource intermédiaire ou en CHSLD . Ces lits ont, entre autres, pour but d’aider à désengorger les centres hospitaliers en y libérant des places.

Face à ce déficit projeté de 14,5 millions, la PDG du CISSS du Bas-Saint-Laurent ne semblait pas s'inquiéter outre mesure. Selon les livres comptables, à la moitié de l'année fiscale, le déficit est actuellement de 2,5 millions.

« Je dois faire une projection réaliste à partir de l'information que j'aie aujourd'hui. Mais aujourd'hui, c'est un écart de 2,5 millions. Dans le contexte actuel et avec tous les défis qu'on a actuellement comme organisation, c'est bien acceptable. » — Une citation de Isabelle Malo, présidente-directrice générale du CISSS du Bas-Saint-Laurent

En septembre, on est en déséquilibre de 2,5 millions. Vous comprenez que sur un budget d'un milliard on est à moins de [0,5 %]. C'est relatif un écart budgétaire quand on a un si gros budget. La projection, on l'établit sur nos courbes de dépenses , poursuit Isabelle Malo.

Elle dit aussi attendre des confirmations de la part de Québec au sujet du versement de possibles compensations qui pourraient éponger une partie des dépenses liées aux coûts des médicaments onéreux.

Avec la collaboration de Marie-Christine Rioux