Agression à l’arme blanche à Chicoutimi : le dernier suspect arrêté

Keven Bergeron-Gagnon, 29 ans, se trouvait dans une résidence de la rue Saint-Antoine, à Chicoutimi, et n’a offert aucune résistance.

Le 27 octobre, la police avait publié des photos et dévoilé l'identité de Keven Bergeron-Gagnon et de son complice Éric Métayer St-Jean. Ce dernier a été arrêté dans la nuit de samedi à dimanche. Métayer St-Jean a comparu dimanche. Un autre homme se trouvant sur place avait été arrêté pour complicité après le fait et a été libéré sous promesse de comparaître.

À la suite d’une dispute, un homme avait été blessé gravement alors que plusieurs individus étaient réunis dans l’appartement du centre-ville de Chicoutimi.

Des vols possiblement élucidés

Par ailleurs, un homme de 40 ans a été arrêté à la suite d'une perquisition dans une résidence du boulevard Talbot vers 11 h mercredi. Les policiers du SPS ont retrouvé à l'intérieur des outils, des portefeuilles et de nombreux articles qui auraient été volés ces dernières semaines dans des automobiles et des remises de l'arrondissement de Chicoutimi.

Dans les prochains jours, les enquêteurs vont tenter de faire des corrélations avec les plaintes qui ont été reçues en lien avec cette vague de vols là et les objets qui ont pu être saisis sur place pour tenter de rejoindre les propriétaires pour qu’ils puissent récupérer leurs objets , a mentionné le porte-parole du SPS , Luc Tardif.

L'homme connu des policiers a été accusé de vol dans un véhicule, d'introduction par effraction et de recel. Il a été remis en liberté sous promesse de comparaître.

Selon les informations de Michel Gaudreau