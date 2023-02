Le surcyclage, l’art engagé d’Aurore Favier

Aurore Favier est installée avec son copain à 45 minutes de Whitehorse dans la région de Grizzly Valley au Yukon. C’est au milieu de la forêt qu’elle a aménagé son atelier : une tente en toile isolée équipée d’un poêle à bois.

La tente est située à quelques minutes de marche de leur roulotte, qu’ils ont isolée eux-mêmes, pour faire face aux hivers rigoureux du Nord.

Aurore Favier crée des sculptures en papier mâché. Photo : Radio-Canada / Jessica L'Heureux

Sans eau, ni électricité ou réseau cellulaire, Aurore s'est complètement immergée dans la nature yukonnaise. Le calme de son environnement lui permet d’éclaircir ses idées.

Je vais me promener ici dans le Yukon, je fais des tours dans la forêt et je regarde le paysage, ça m’inspire beaucoup. Ça me permet de penser et de rassembler mes idées sur un seul et même projet , dit-elle.

Le surcyclage, une valeur ajoutée

Aurore pratique le surcyclage depuis plusieurs années. Elle a commencé alors qu’elle était encore à Lyon en France d'où elle est originaire et elle continue de développer son art ici au Canada.

Elle se concentre principalement dans la récupération du papier et du carton, ce qui lui permet ensuite de créer des oeuvres de papier mâché, fleurs, oiseaux et autres créations inspirées de la nature.

Aurore Favier travaille dans un espace extérieur pour créer ses oeuvres. Photo : Radio-Canada / Jessica L'Heureux

Elle raconte qu'il est facile pour elle de trouver la matière première pour son travail, du carton et du papier. C'est un des déchets qu’on produit le plus, les prospectus de boîtes aux lettres, les emballages carton, il n'y a qu’à voir dans la période de Noël, on emballe avec du papier nos cadeaux.

Elle a d’ailleurs commencé à utiliser dans la fabrication de ses oeuvres de vieux exemplaires du journal local francophone du Yukon, L’aurore boréale. Le journal lui fournit gratuitement les vieilles éditions.

Avec ses installations, Aurore Favier crée son propre papier. Photo : Radio-Canada / Jessica L'Heureux

Aurore Favier s’est aussi donné le défi de fabriquer son propre papier à partir du papier et du carton qu’elle récupère.

Elle explique qu’elle laisse macérer le papier ou le carton dans l’eau pendant quelques jours, ce qui le transforme en pâte. Elle peut alors l’utiliser pour faire du papier mâché. Elle peut aussi changer sa recette et faire du papier.

Aurore décrit elle-même son art comme un vagabondage créatif. Elle aime varier sa pratique. D’ailleurs, elle est aussi illustratrice et graphiste.

Bien qu’elle est actuellement installée au Yukon, elle espère éventuellement aménager son studio dans une caravane, ce qui lui permettrait de créer sur la route.