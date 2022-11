Le choléra se répand comme une traînée de poudre dans de nombreux pays

La rareté des vaccins force l’Organisation mondiale de la santé (OMS) à imposer une seule dose du vaccin plutôt que deux pour doubler le nombre d’enfants qui pourront le recevoir.

Des conflits qui perdurent et des inondations sans précédent dans plusieurs régions du monde expliquent cette résurgence inquiétante du choléra, une maladie diarrhéique qui se propage dans l’eau contaminée.

Parmi les pays les plus durement frappés, le Pakistan et le Bangladesh. Ces pays ne publient pas de données, mais ils compteraient des centaines de milliers de cas, selon des ONG présentes sur le terrain. Au pire de l’épidémie, plus de 1000 Bangladais étaient hospitalisés chaque jour, ce qui n’avait pas été vu depuis 60 ans dans ce pays.

Le choléra se propage aussi dans des pays comme le Liban, qui n’avait pas vu de cas de choléra depuis 30 ans. La maladie a refait surface il y a trois semaines, dans les camps de réfugiés syriens.

Le petit pays accueille plus d’un million et demi de Syriens qui fuient la guerre. Ils vivent sous les tentes, dans des camps où il n’y a pas de structure sanitaire. Des enfants, affaiblis par la malnutrition, jouent dans des eaux contaminées et contractent la maladie.

Des enfants jouent dans les eaux usées du camp de Qab Elias, au Liban. Photo : Reuters / MOHAMED AZAKIR

Ces réfugiés représentent 30 % de la population libanaise, c’est un chiffre énorme, dit le Dr Robert Sacy, chef du département de pédiatrie de l’hôpital de la Quarantaine, joint à Beyrouth. Les eaux de leurs toilettes de fortune débarquent sur la terre, à l’air libre, et vont se mélanger avec l’eau potable, l’eau des fleuves et des rivières.

Les camps sont situés dans la région de Bekaa, considérée comme le grenier du Liban. C'est de là que la plupart des légumes du Liban proviennent, explique le Dr Sacy. Si les légumes sont arrosés avec l'eau du choléra et s'ils sont mal lavés, ça peut transmettre la maladie. C'est pour ça qu'il y a un peu de panique en ce qui concerne la distribution du réseau d'eau.

Selon l’OMS, plus de 1400 cas suspects et 17 décès ont été signalés au Liban depuis le 5 octobre. L’épidémie, initialement confinée au nord, s’est rapidement propagée , avec des cas confirmés dans les huit gouvernorats du pays.

Robert Sacy, chef du département de pédiatrie à hôpital de la Quarantaine, à Beyrouth, avec une de ses jeunes patientes Photo : Radio-Canada / Sophie Langlois

La situation au Liban est fragile car le pays lutte déjà contre des crises politique et économique prolongées , a déclaré le représentant de l’OMS au Liban, Abdinasir Abubakar.

La crise économique, qui a littéralement mis le pays en faillite depuis trois ans, a des effets désastreux sur la santé des enfants libanais. Le pédiatre Robert Sacy est inquiet, car les plus jeunes n’ont plus l’immunité nécessaire pour résister aux maladies infectieuses.

Les gens n'ont plus les moyens d'assurer une nutrition correcte, dit le médecin. À peut près 80 % des enfants libanais sont anémiques. On est en train de voir des cas de tétanos parce qu'il n'y a plus beaucoup de vaccins sur le marché libanais. Avant la crise, on était à la 24e place mondiale en matière de vaccination des enfants; là, on est à la 140e place.

Un Haïtien présentant les symptômes du choléra est transporté dans une brouette dans le bidonville de Cité-Soleil, à Port-au-Prince. Photo : Reuters / Eduardo Munoz

Depuis un mois, le choléra refait surface en Haïti, après trois ans de répit. Les Haïtiens sont aussi frappés de plein fouet par une crise politique et sécuritaire qui paralyse tout le pays. À Port-au-Prince, tout est fermé. Les violences entre gangs criminels forcent les habitants à rester chez eux. Alors ils ont faim et n’ont pas accès à l’eau potable. Les conditions parfaites pour une épidémie de choléra.

La propagation est rapide; le nombre de cas suspects a grimpé de 2000 à 3430 en moins d’une semaine. Pas moins de 2942 malades sont hospitalisés et 89 sont décédés. Médecins sans frontières (MSF), qui gère presque tous les centres de traitement du choléra, craint une propagation massive.

L'inquiétude est là, dit Benedetta Capelli, coordinatrice médicale adjointe pour MSF Belgique, jointe à Port-au-Prince. Surtout parce qu'il y a toujours de grosses difficultés d'approvisionnement en eau potable pour la population et que la Société nationale de l'eau d'Haïti connaît, depuis pas mal de jours, des problèmes de chloration de l'eau. La dernière épidémie, survenue après le séisme de 2010, avait fait 10 000 morts.

Un garçon boit de l'eau alors qu'il reçoit un traitement contre le choléra à l'hôpital de l'Immaculée Conception, aux Cayes, en Haïti. Photo : Reuters / Andres Martinez Casares

En Haïti comme au Liban, les pannes d’électricité empêchent les usines d’assainissement des eaux de fonctionner normalement, quand elles ne sont pas carrément inondées, comme ça a été le cas cette année dans de nombreux pays d'Asie et d'Afrique.

Le cycle des sécheresses suivies d’inondations dévastatrices s’accélèrent par ailleurs dans les pays du Sahel. Et les dégâts prennent de l’ampleur.

Le Nigéria, pays le plus populeux d’Afrique avec 211 millions d’habitants, a connu des inondations d’une ampleur sans précédent cet automne : 33 des 36 États du pays ont reçu des pluies diluviennes qui ont fait un million de déplacés. Résultat: le pays subit la plus importante épidémie de choléra des dernières années. Plus de 10 000 cas ont été répertoriés depuis septembre. Et la bactérie a tué près de 300 personnes, un bilan très préliminaire.

Une femme et son bébé évacués dans la foulée des inondations dans l'État central de Kogi, au Nigeria Photo : Reuters / Afolabi Sotunde

Il y a une inquiétude importante par rapport aux différents foyers de choléra cette année parce que ça se propage rapidement au sein de populations déjà fragilisées et vulnérables, comme en Haïti , affirme la pédiatre Joanne Liu, ex-présidente de Médecins Sans Frontières international.

L’autre inquiétude, poursuit-elle, c’est qu’on est à court de vaccins, alors l'OMS, avec le Groupe de coordination internationale pour le partage des vaccins, a décidé de donner seulement une dose au lieu de deux, en sachant que ça va protéger plus de monde à court terme.

La spécialiste des urgences pandémiques et sanitaires fait remarquer que l’accélération des événements climatiques – ouragans, feux de forêts, sécheresses et inondations– ne provoquent pas d’épidémies dans les pays riches. Les changements climatiques ont des effets dévastateurs sur des populations appauvries par des conflits et des crises.

Des enfants dans le camp de réfugiés de Qab Elias, dans la vallée de la Bekaa Photo : Reuters / MOHAMED AZAKIR

Je suis fort inquiète par rapport à l'accélération des différentes épidémies qu’on remarque depuis le début du XXIᵉ siècle , affirme celle qui enseigne maintenant à l’École de santé des populations et de santé mondiale à l’Université McGill. On est passé du SARS au H1N1, à l'Ebola et au Zika, puis retour à l'Ebola. Présentement, on a la COVID-19 et la variole simienne. On se rend compte que ça se répète dans un laps de temps raccourci.

Selon la pédiatre et bien d’autres scientifiques, la source principale de cette accélération des épidémies serait la pression sur l’environnement, la coupe des forêts, la pollution des rivières. Cette pression augmente la transmission des virus de l’animal à l’humain.