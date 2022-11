Le Petit Théâtre du Vieux-Noranda lance une billetterie solidaire

La volonté de l’organisation est de rendre la culture plus accessible et surtout, une culture adaptée à la réalité financière de chacun. La directrice générale du Petit Théâtre du Vieux-Noranda, Rosalie Chartier-Lacombe, est consciente qu’avec la hausse du coût de la vie, les gens ont moins d’argent pour aller au théâtre.

« C’est clair que c’est plus difficile de couper dans l’épicerie que dans la culture. Alors, on s’est inspiré de nos voisins à Sudbury. Après leur avoir parlé, on a constaté que ça (la billetterie solidaire) amenait plus de spectateurs en salle, notamment les étudiants, les gens qui ont moins de sous ou encore ceux qui n’osent pas dépenser pour aller voir un spectacle. »