Raviver la voix du géant Sandy Burgess

Il est toujours étonnant de constater comment des personnages plus grands que nature, qui ont occupé une place importante dans la sphère publique à une certaine époque, peuvent tomber dans l’oubli rapidement, sans cérémonie. L’éditorialiste et journaliste rimouskois Sandy Burgess est de ceux-là, mais, désormais, sa voix tonitruante résonne à nouveau, dans une biographie signée Denis Dion.

Certes, le temps qui passe nourrit l’oubli , affirme d’emblée Denis Dion, qui a connu Sandy Burgess dans sa jeune vingtaine. En écrivant Sandy Burgess : La voix d’un géant, fruit d’un grand travail de recherche, l’auteur a voulu éviter que la trace laissée par son ancien patron à CFLP se limite au nom d’une rue de Rimouski.

« Je voulais que cet homme-là, qui a été si important - j’utilise le mot géant de façon extrêmement réfléchie - je voulais que ce géant-là laisse une trace quelque part. » — Une citation de Denis Dion, auteur

La biographie ravive ainsi la mémoire de cet homme obsédé par le développement de sa région, qui a fait tonner sa voix forte sur les ondes régionales, dans des éditoriaux très écoutés pendant des décennies, et qui était connu pour prendre la défense des gens ordinaires.

Denis Dion lance une biographie sur Sandy Burgess le 3 novembre, dans le cadre du Salon du livre de Rimouski. Photo : Rita Chevron/collection Richard Saindon

Il a également été le mentor de plusieurs journalistes et animateurs qui sont devenus des figures phares dans les médias nationaux : de jeunes Bernard Derome, Pierre Nadeau et Michel Keable sont passés par la station-école de CJBR à Rimouski et y ont fait leurs premières armes, sous l’aile du directeur des programmes radio Sandy Burgess.

Burgess, disparu en 1983 à l'âge de 52 ans, a également signé plus de 1800 chroniques dans les hebdomadaires du Progrès du Golfe et du Progrès Écho. Ses envolées ont marqué de nombreuses personnes de l’époque, et pourtant, peu d’écrits permettant d’en savoir plus sur l’homme ont été conservés, ironiquement.

Denis Dion, qui dit lui-même avoir été mis au monde professionnellement par Sandy Burgess, en 1978, garde un souvenir assez flou de l’homme à la voix de stentor. J’avais vingt ans, j’étais un peu niaiseux , explique-t-il en rigolant. J’ignorais, à l’époque, quel monstre il était.

Denis Dion, avocat de formation, a notamment travaillé comme journaliste pour Radio-Canada et comme agent d'information au gouvernement provincial. Photo : Radio-Canada / Laurence Gallant

Celui qui a fait carrière pendant 40 ans en communications se rappelle toutefois que Sandy, comme tout le monde l’appelait, l’encourageait à se faire confiance, lui intimant de projeter sa personnalité dans son travail.

S’il ne pouvait compter sur sa propre mémoire pour rédiger cette biographie, Denis Dion a su convoquer les souvenirs de nombreuses personnes ayant côtoyé Burgess. Il y a beaucoup d’amour dans ce livre-là , résume M. Dion.

Il y a l’émetteur, qui a pour armes ses idées et sa parole, et le récepteur, avec qui Sandy avait réussi à établir un lien affectif et crédible, une population qui avait besoin qu’on la soutienne et qui aspirait, bien normalement, à un mieux-être. Son sens des mots minutieusement soupesés, son langage simple mais singulier, bonifié par cette voix porteuse, avaient de quoi faire réfléchir des institutions insensibles à des états de fait soi-disant immuables. Un influenceur avant l’ère des réseaux sociaux , écrit Bernard Derome dans la préface.

L’affection de l’homme de radio pour Rimouski et les hauts-pays du Bas-Saint-Laurent sont soulignés à grands traits dans cet ouvrage, qui devient une vitrine fascinante sur l’histoire de la région, à travers ses médias et certains de ses événements phares. On n’a qu’à penser à la période de grands bouleversements qu’ont été les Opérations Dignité, nées du projet du Bureau d’aménagement de l’Est du Québec (BAEQ) de fermer de nombreux villages et de déraciner des milliers de personnes.

Dans les années 1970, des milliers de personnes se sont mobilisées pour empêcher la fermeture de leur village dans le cadre des Opérations Dignité. Photo : Centre des Opérations Dignité

Sandy Burgess s’est fait grand critique du BAEQ dans ses éditoriaux. Il s’est senti interpellé par la réalité des agriculteurs et des forestiers, qui selon lui ne demandaient qu’une chose : vivre décemment et pouvoir espérer en son propre avenir dans son milieu social . Est-ce trop souhaiter? Est-ce trop attendre? Non! , écrit notamment Sandy Burgess dans un éditorial publié en amont du mouvement de protestation dont il sera témoin plus tard.

Burgess n’hésitait pas à commenter certaines situations ou certains agissements comme son cœur le commandait. Même s’il était libéral et fédéraliste, il critiquait, approuvait, encensait ou attaquait très honnêtement tous les partis politiques, tous les groupes sociaux, économiques ou culturels, tous les bien-pensants ou mal-pensants , décrit l’ex-député de Rimouski et ex-ministre péquiste Alain Marcoux.

Sans surprise, sa grande gueule n’a pas que donné des moments glorieux. Si le grand patron de CJBR Jules-A. Brillant avait été, aux dires de Denis Dion, assez audacieux de lui offrir une aussi grande liberté de parole –et la grande popularité de ses éditoriaux lui donnait toutefois raison–, certains des propos de Sandy Burgess, au fil des ans, ont fait un esclandre.

Les patrons n'étaient pas toujours contents… Quand le maire de la ville qui était vendeur d’autos se faisait ramasser, il appelait M. Lecomte [directeur de CFLP] pour lui dire : "Écoute, j’achète de la pub chez vous, vas-tu laisser ton gars me planter en éditorial comme ça?" , relate l’auteur.

Natif de Rimouski, Sandy Burgess est demeuré toute sa vie un grand défenseur de sa région. Photo : Rita Chevron/collection Richard Saindon

Sandy Burgess est même allé beaucoup trop loin à un certain moment, tenant des propos sexistes à l’égard des femmes. Réalisant à quel point il avait dépassé les bornes, il a présenté ses plus sincères excuses en ondes le lendemain, peut-on lire dans la biographie.

Même si le livre rapporte abondamment toute l’estime qu’inspirait le grand communicateur et régionaliste convaincu, il était important pour l’auteur de ne pas taire ces épisodes moins reluisants. S’il avait fallu que je n’aie pas cette honnêteté-là, je serais gêné d’aller en public pour en parler , affirme Denis Dion, sans ambages.

Selon lui, la place d'éditorialiste à la radio et à la télévision qu'a occupée Sandy Burgess était par ailleurs unique dans la région, créneau qui est disparu de l'espace médiatique en même temps que s'est fermé le micro du Rimouskois.

N’empêche, on retiendra surtout, à la lecture de cette biographie, que Sandy Burgess inspirait droiture, intégrité, justice et justesse, pour reprendre les mots de Daniel Giasson, l’une des nombreuses personnes à avoir offert ses souvenirs du journaliste.

Le lancement de la biographie Sandy Burgess : La voix d’un géant se tiendra à l'hôtel Rimouski jeudi soir, dans le cadre du Salon du Livre de Rimouski.