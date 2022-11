Minéraux critiques : Ottawa veut récupérer des investissements étrangers

Des examens relatifs à la sécurité nationale ont été effectués en plusieurs étapes et de façon approfondie et rigoureuse par les organismes de sécurité nationale et de renseignement du Canada , a déclaré le ministre de l’Innovation, des Sciences et de l’Industrie, François-Philippe Champagne.

Il a indiqué qu’à l’issue de ces examens, le gouvernement du Canada a ordonné à trois entreprises étrangères de céder leurs investissements dans des entités canadiennes :

Sinomine (Hong Kong) Rare Metals Resources Co. Limited doit se départir de son investissement dans Power Metals Corp;

Chengze Lithium International Limited doit se départir de son investissement dans Lithium Chile Inc.;

et Zangge Mining Investment (Chengdu) Co. Ltd. doit se départir de son investissement dans Ultra Lithium Inc.

Le ministre précise que les décisions du gouvernement sont fondées sur des faits et des preuves, et en tenant compte des avis formulés par les spécialistes en minéraux critiques, les organismes de sécurité et de renseignement, et les experts gouvernementaux en la matière .

Économie verte et numérique

Dans sa déclaration, le ministre Champagne affirme que le Canada continuera d’accueillir les investissements étrangers directs, mais agira de manière décisive dans le cas d’investissements constituant une menace pour notre sécurité nationale et nos chaînes d’approvisionnement en minéraux critiques, au pays comme à l’étranger , soulignant que conformément à la Loi sur Investissement Canada, certains types d'investissements sont désormais examinés de façon plus approfondie .

Selon le communiqué du ministre, le gouvernement fédéral est résolu à travailler avec les entreprises canadiennes pour attirer les investissements étrangers directs de partenaires qui partagent nos intérêts et nos valeurs sans donner plus de précisions.