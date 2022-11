Des organismes souhaitent davantage de financement pour les maisons de transition

Selon la directrice de la recherche et des communications de l’Association provinciale des maisons de transition de la Saskatchewan, Crystal Giesbrecht, Il est impératif que la province investisse dans les refuges pour la protection des victimes de violence.

Elle pense que ces endroits sont plus sécurisés et utiles pour ces personnes dans le besoin.

En effet dans les refuges de deuxième étape, les femmes sont protégées par des portes de sécurité, une vidéosurveillance et des fenêtres pare-balles.

Elles reçoivent aussi des conseils pour des problèmes complexes tels que les traumatismes, la toxicomanie et la pauvreté, et aussi de l’aide pour devenir indépendantes.

Cela offre une certaine stabilité après que les gens ont traversé des périodes vraiment tumultueuses et dangereuses , a déclaré Crystal Giesbrecht qui ajoute que les maisons de la province sont souvent saturées et manque de place.

La directrice générale de la maison Sofia, Tmira Marchment, pour sa part affirme que 34 familles sont actuellement sur la liste d'attente.

Pouvoir rester quelque part pendant un an ou plus est vraiment important et nécessaire pour les survivants et leurs enfants , a ajouté Tmira Marchment.

Selon la présidente de l’Association des étudiants de l'Université des Premières Nations du Canada, Krysta Alexson, l'aide apportée par la province n'est pas assez pour les victimes. Pour elle, les refuges sont essentiels pour la sécurité des victimes.

Mais pour la ministre de la Justice et procureure générale de la Saskatchewan, Bronwyn Eyre, la province soutient la prévention et l’intervention dans des situations de violence conjugale

La province affirme avoir investi 25 millions de dollars pour accompagner des organismes de prévention et d’intervention.

Saskatchewan a le taux le plus élevé de violence entre partenaires intimes signalées parmi toutes les provinces et plus du double du taux national, selon les données les plus récentes de Statistique Canada de 2019.

La Saskatchewan, l’Ontario et Terre-Neuve-et-Labrador sont les seules provinces qui n’accordent aucun financement de fonctionnement aux logements de transition.

Avec les informations de Brayanna Frankel et Yasmine Ghania