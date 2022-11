Basketball : une cure de jeunesse chez le Rouge et Or

L’une est triple championne provinciale en titre, l’autre n’a pas gagné le moindre match éliminatoire en une décennie. Pourtant, les équipes féminines et masculines de basketball du Rouge et Or se retrouvent en position similaire à l’aube de la nouvelle saison. Elles iront aussi loin que leurs jeunes joueurs pourront les mener.

Nos attentes sont quand même élevées. On a une équipe jeune, mais on veut compétitionner dès cette année , lance le pilote de l’équipe féminine, Guillaume Giroux, à quelques jours du match d’ouverture face à McGill.

Ayant vu sept de ses joueuses graduer à la fin de la dernière saison, l’entraîneur-chef aura fort à faire pour guider les siennes à un quatrième titre provincial consécutif. Difficile toutefois de parier contre le Rouge et Or. L’an dernier, les Lavalloises étaient entrées en séries éliminatoires comme négligées avant de surprendre les Gaiters de Bishop et les Stingers de Concordia en route vers les Nationaux.

Ces mêmes Gaiters forment l’équipe à battre au Québec cette saison, assure Giroux. Elles n’ont perdu aucune joueuse et sont très, très fortes. On veut les déranger.

Des Dynamiques au Rouge et Or

Pour ce faire, le Rouge et Or misera sur la progression de quatre gardes de deuxième année, Élodie Lajoie, Sabrine Khelifi, Frédérique Beaudry-Blais et Léa-Sophie Verret, qui ont impressionné en matchs présaisons.

Il faut dire que les trois dernières se côtoient sur le parquet depuis longtemps. Khelifi, Beaudry-Blais et Verret avaient mené les Dynamiques du cégep Sainte-Foy à la finale du championnat canadien en 2019. J’ai dit aux filles que c’est sûr qu’elles allaient gagner durant leur carrière à Laval. Quand ça va se faire? C’est à nous de le décider en fonction des efforts qu’on met , estime Guillaume Giroux.

Un message visiblement bien compris par Sabrine Khelifi. On a une certaine expérience malgré notre jeune âge. Je pense qu’on peut rivaliser avec tout le monde, mais on va avoir des choses à apprendre jusqu’aux séries éliminatoires , relate l’étudiante en pharmacie.

La fin de la disette?

Quant à l’équipe masculine, elle peut assurément aspirer à une première victoire éliminatoire depuis 2012. La formation assemblée par l'entraîneur Nathan Grant depuis son arrivée, en 2019, est encore jeune, mais elle impressionne cet automne.

Le Rouge et Or a remporté six de ses sept matchs présaison, dont une victoire de 103-95 contre les vice-champions canadiens, les Huskies de la Saskatchewan. C’était notre objectif d’envoyer un message aux autres équipes , admet l’ailier de deuxième année Saydou Sall.

À sa deuxième saison avec l'équipe, Saydou Sall sera un joueur important pour le Rouge et Or cette saison. Photo : Radio-Canada / Guillaume Piedboeuf

Ce dernier pourrait d’ailleurs émerger comme un joueur vedette de l’équipe, estime son entraîneur. Il a travaillé fort durant la pandémie. C’est un bon joueur défensif de 6 pieds 7 (2 mètres) capable de tirer des trois points. On aime sa progression, maintenant c’est de voir s’il peut la maintenir , explique Nathan Grant.

Le Montréalais prêche toutefois la patience avec sa troupe. Le talent est là, assure-t-il, mais avec le départ de Marc-André Fortin, l’équipe ne compte plus aucun joueur de quatrième ou cinquième année. Sidney Tremblay-Lacombe et Steeve Joseph, à leur troisième saison, sont les joueurs les plus expérimentés du groupe.

Dans le contexte, rien ne sert de se torturer avec les insuccès passés. C’est sûr qu’il y a une certaine pression de gagner, mais même quand tu gagnes, il y a une pression de continuer à gagner. La seule chose qu’on veut faire, c’est de continuer à nous améliorer chaque jour , pointe Nathan Grant.

Les deux équipes du Rouge et Or entament leur saison samedi après-midi, au PEPS, avec un programme double contre les Redbirds de McGill.