La police d’Ottawa ouvre trois centres de rapport de collision automatisés

Dans la capitale fédérale, il est dorénavant possible de faire son rapport de collision soi-même, sans faire appel à un agent de police pour une constatation.

Le Service de Police d’Ottawa ( SPO ) a officiellement lancé ses centres de rapports de collision.

Il s’agit des bornes automatisées, installées dans les locaux de la SPO et qui permettent aux citoyens de remplir eux-mêmes leur rapport d’accident.

Cela permettra à la police de déployer ses effectifs pour des interventions plus urgentes.

Les collisions prises en compte sont de type mineur avec des dommages de moins de 2000 $.

Avant, les gens se présentaient ici [bureaux de police] avec une attente qui était longue et ils faisaient le rapport avec nos membres. Maintenant ils peuvent le faire eux-mêmes, avec l’assistance de quelqu’un , commente Trish Ferguson, cheffe adjointe de la SPO .

Pour le moment, seuls trois postes de police en sont munis, à savoir le poste de la rue Elgin Ottawa, celui du boulevard Saint-Joseph à Orléans et le poste situé sur la rue Huntmar, à Kanata.

On va commencer avec trois. Nous savons qu’aux mois de janvier et février, il y a beaucoup d’accidents, alors c’est possible que nous en ayons plusieurs , ajoute Mme Ferguson.

Avec les informations de Mohamed Tiené et Fiona Collienne.