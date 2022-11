Des gouvernements misent sur la transparence salariale pour réduire les iniquités

Depuis mardi, la Ville de New York oblige les entreprises à fournir une échelle de salaire dans les offres d’emploi qui s’adressent à ses résidents. L’initiative s’inscrit dans un mouvement vers une plus grande transparence salariale dans le but, notamment, de réduire les écarts de rémunération que connaissent les femmes et les personnes racisées.

Une plus grande transparence dans la rémunération renvoie la responsabilité d’atteindre une équité salariale aux entreprises plutôt qu’aux travailleurs, selon Julie Cafley, directrice générale de Catalyst Canada, un organisme international qui fait la promotion de milieux de travail plus inclusifs.

Julie Cafley est titulaire d’un doctorat en leadership en éducation de l’Université d’Ottawa et est spécialiste de l’équité et de l’inclusion. Photo : Radio-Canada

Elle soutient que la négociation est souvent l’outil privilégié pour recevoir une rémunération équitable. Pourtant, cette approche serait, selon elle, plutôt source de disparité. Les études démontrent que les femmes ont moins de succès dans leurs négociations et qu'elles le font moins souvent , souligne-t-elle.

Mme Cafley confie avoir négocié son salaire pour une première fois après que son mari soit tombé malade.

« J’ai réalisé que je devais fournir le salaire familial et que c’était à moi d’aller négocier mon salaire. » — Une citation de Julie Cafley, directrice générale de Catalyst Canada

Elle craignait jusqu'alors l’image que projette une telle démarche.

Lorsque les femmes négocient, c’est souvent perçu comme agressif, alors que c’est attendu de la part des hommes , soutient Mme Cafley.

Une transparence salariale imposée

Bien qu’encore restreint, le nombre de gouvernements qui demandent aux employeurs de lever le voile, du moins partiellement, sur la rémunération est en croissance depuis quelques années.

Au Canada, les entreprises de l’Île-du-Prince-Édouard doivent depuis juin, tout comme celles de New York, divulguer une échelle salariale dans leurs offres d’emploi.

La Colombie-Britannique tient pour sa part des consultations en vue d’une nouvelle loi sur la transparence salariale, une initiative dévoilée à l’occasion de la journée internationale de la femme en mars dernier.

Ces deux provinces estiment que ces mesures permettront de réduire les iniquités salariales que subissent certains travailleurs.

Selon les plus récentes données de Statistique Canada, les femmes de 25 à 54 ans gagnent un salaire horaire en moyenne 11,1 % moins élevé que les hommes, un écart en diminution depuis deux décennies, mais qui persiste.

Cette disparité est plus marquée pour les femmes issues des minorités visibles. En 2015, une femme racisée gagnait 59 cents pour chaque dollar gagné par un homme non racisé, toujours selon l’agence statistique fédérale.

Depuis le 1er janvier 2021, les entreprises sous réglementation fédérale sont obligées de consigner des données sur les écarts salariaux de leurs employés. Grâce à cette mesure, Ottawa espère faire évoluer la culture et les attentes des entreprises en faveur d’une plus grande égalité .

Les attentes d’un marché de l’emploi compétitif

Si les initiatives des gouvernements sont motivées par le désir d'une plus grande équité salariale, de plus en plus de travailleurs s’attendent à ce que les employeurs fournissent des renseignements sur la rémunération dans leurs offres d’emploi.

Dans un récent sondage commandé par Talent.com, la firme Léger estime que 90 % des Québécois considèrent important le fait de connaître le salaire d’un emploi avant d’y postuler. Conséquemment, plus des trois quarts des répondants se disent favorables à une loi qui obligerait les entreprises à divulguer une échelle salariale dans leurs affichages de poste.

Dans un contexte de pénurie de main-d’œuvre, il y a beaucoup de magasinage sur la nature des conditions de travail et de la rémunération, et les organisations ont tout intérêt à présenter [ces informations] , soutient le professeur au Département d'organisation et de ressources humaines à l’Université du Québec à Montréal, Denis Morin.

Devant cette tendance lourde, les entreprises ajustent leurs pratiques. En un an, la proportion des offres d’emploi affichées sur le site Indeed Canada qui contiennent des informations salariales est passée de 66 % à 74 %.

Selon M. Morin, il est reconnu que d’afficher une échelle de salaire dans une offre d’emploi contribue à augmenter le nombre de candidatures reçues. Il s’attend à ce que cette tendance vers une plus grande transparence salariale s’accentue avec le temps.

Des entreprises s'opposent à la transparence salariale

Malgré la tendance, plusieurs entreprises demeurent réticentes à dévoiler leurs politiques de rémunération.

En mai dernier, les chambres de commerce des cinq arrondissements de New York signaient une lettre ouverte demandant à la Ville de renoncer à appliquer son règlement sur la transparence salariale.

Lors d’une pénurie de main-d’œuvre [...] le salaire maximum affiché pour un poste peut-être considérablement plus élevé que les échelles salariales existantes, ce qui créerait de l’insatisfaction au sein du personnel et nécessiterait donc des ajustements salariaux que l’employeur n’est peut-être pas en mesure de se permettre , peut-on lire dans la lettre transmise à la Ville.

Certains gouvernements sont sensibles à ces préoccupations. En 2018, l'Ontario a légiféré sur la transparence salariale dans les entreprises. Peu de temps après son arrivée au pouvoir, le gouvernement Ford a retardé indéfiniment l'entrée en vigueur de cette loi. Quatre ans plus tard, elle repose toujours sur les tablettes du ministère du Travail.

Au moment de la publication, le ministère du Travail, de l’Immigration, de la Formation et du Développement des compétences de l’Ontario n’avait pas répondu aux questions de Radio-Canada.

Aline Ayoub, présidente d’Aline Ayoub HR Consulting, soutient pour sa part que les inégalités de salaires ne sont pas toujours signe d’iniquité.

« Ce n’est pas parce que deux personnes qui occupent le même poste ont des salaires différents que c’est inéquitable. » — Une citation de Aline Ayoub, présidente d’Aline Ayoub HR Consulting

La consultante en ressources humaines souligne que les entreprises doivent conserver le droit d’ajuster les salaires en fonction de la performance des employés.

Plutôt que d’une transparence complète sur les salaires, elle prône une meilleure communication des critères sur lesquels se base cette rémunération.