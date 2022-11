Call of Duty sera sur PlayStation tant que la console existera, selon Microsoft

« Nous n'enlèverons pas Call of Duty à PlayStation, et ce n’est pas notre intention de le faire. » — Une citation de Phil Spencer

Tant qu'il y aura une PlayStation sur laquelle expédier des jeux, nous continuerons à y expédier Call of Duty , a insisté le directeur de Xbox.

Il a cité en exemple Minecraft, un jeu ultrapopulaire racheté par Microsoft en 2014. Ce titre de type bac à sable (sandbox) est autant disponible sur PC que sur les différentes consoles de jeux vidéo.

Nous avons élargi les endroits où les gens peuvent jouer à Minecraft, nous ne les avons pas réduits. Ça a été bénéfique aussi pour la communauté d’adeptes de Minecraft [...] et je veux faire la même chose lorsque viendra le temps de réfléchir à la direction qu’on souhaite donner à Call of Duty au fil des ans , a ajouté Phil Spencer.

Le dirigeant de Xbox avait été vivement critiqué après avoir affirmé en septembre qu’il souhaitait garder le populaire jeu de tir sur PlayStation pour au moins les deux prochaines années . Le patron de Sony, Jim Ryan, avait alors rétorqué que la déclaration de Microsoft était inadéquate à de nombreux niveaux .

Un rachat encore en examen

L’autorité britannique de la concurrence et des marchés (CMA) entame une nouvelle étape dans l’examen du rachat par Microsoft d’Activision-Blizzard, l’éditeur de Call of Duty, pour une somme record de 69 milliards de dollars américains (86,4 milliards de dollars canadiens). L’avenir du jeu de tir sur les consoles de Sony est par ailleurs l’une des craintes soulevées par l’organisme de régulation britannique.

Le plus récent titre de la série, Call of Duty: Modern Warfare 2, connaît la première fin de semaine de lancement la plus rentable de l’histoire du jeu de tir. Activision Blizzard a précisé dans un communiqué que le titre a généré 800 millions de dollars américains (environ 1,1 milliard de dollars canadiens) de ventes dans les trois premiers jours de son lancement. Et ce succès est en partie signé par le studio Beenox de Québec.

Le prochain titre de la série, Call of Duty: Warzone 2.0, sortira le 16 novembre prochain dans une version mobile gratuite.