Un retour à la normale, mais aussi du rattrapage pour l’harmonie de Mathieu-Martin

Les deux ans de pandémie ont empêché la tenue d’activités régulières pour l’harmonie de l’École Mathieu-Martin à Dieppe, au Nouveau-Brunswick. Le retour à la normale cette année est une vive source de joie pour les membres de l’harmonie et leur enseignant.

Mercredi, 42 étudiants membres du comité étaient en répétition dans la salle de musique, bien avant leur classe.

Leur enseignant, Justin Guignard, raconte que les restrictions sanitaires qui ont touché l’harmonie depuis 2020 n’ont pas été de tout repos.

La première année qu’on était de retour à l’école, les instruments à vent n’étaient pas permis, donc pour un comité d’harmonie qui se fie majoritairement sur des instruments à vent ça faisait une tâche assez lourde, assez difficile, donc la première année, on n’en a pas eu, tout simplement, on n'avait juste pas d’harmonie, même dans les cours de musique c’était assez limité avec nos options donc ça eu un impact aussi sur l’intérêt des jeunes face à notre comité. Puis la deuxième année, là c’était l’incertitude , précise-t-il.

Trompettes, clarinettes et saxophones peuvent enfin être entendus dans la salle de musique de l’école secondaire de Dieppe.

Fière de faire partie de l’harmonie

Certains élèves de 12e années membres de l’harmonie le sont depuis leur 9e année. Cette année, ils auront la chance de vivre leur expérience dans ce comité, comme finissants, et sans restrictions sanitaires.

Les gens sont vraiment motivés parce qu’ils veulent vivre leur dernière année complètement, donc faire un voyage, s’amuser puis on a du fun , lance Claire Emond, membre de l’harmonie.

Olivier Baril et Claire Emond, membres de l'Harmonie de l’école de Mathieu-Martin à Dieppe, au Nouveau-Brunswick, le 2 novembre 2022. Photo : Radio-Canada

Lors d’une année normale, les membres de l’harmonie participent à des festivals et des compétitions qui les amènent à Halifax, Montréal ou même à New York.

L’harmonie de Mathieu-Martin a quand même une bonne réputation à des compétitions internationales, on ne va peut-être pas aller à l’international [cette année], mais on espère vraiment faire un voyage pour un festival, ce serait le fun de bien se classer , dit Olivier Baril, aussi membre de l'harmonie.

Beaucoup de répétitions

Il y a tout de même du rattrapage à faire pour l’harmonie de l’école Mathieu-Martin, étant donné que les répétitions ont été moins fréquentes au cours des deux dernières années.

On travaille un peu avec deux différents bouts de l’extrême, on a ceux qui ont joué pendant quelques années ou qui ont même pris des cours privés, puis on en a d’autres qui nous arrivent en 9e année avec une base de 7e année , explique Justin Guignard.

Justin Guignard, enseignant de musique de l’école Mathieu-Martin à Dieppe, au Nouveau-Brunswick, le 2 novembre 2022. Photo : Radio-Canada

Malgré le travail supplémentaire à faire, plus que tout, les élèves et leur enseignant sont très heureux de voir le retour de l’harmonie.

Les élèves sont pas mal excités, au mois de septembre, c’était la première question qu’ils m’ont posée, même la première journée d’école ils entraient dans mon local et demandaient s’il va y avoir de l’harmonie cette année, puis ma réponse c’était, oui absolument, parce que moi je suis passé par cette école ici, j’ai fait partie de l’harmonie pendant 4 ans, puis pour moi c’est une nécessité d’avoir ce comité-là dans l’école , dit Justin Guignard.

Le comité d’harmonie souhaite faire un voyage dans le cadre d’un festival ou d’une compétition musicale au printemps prochain, d’ici là, les membres continueront leurs répétitions tôt les matins.

D’après le reportage de Kristina Cormier