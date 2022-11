Les incidents violents dans les hôpitaux inquiètent les travailleurs de la santé

Dans une note interne, le président-directeur général de l'hôpital, Dominic Giroux, indique que l'incident survenu le 11 octobre impliquait un individu qui s'est présenté à la salle d'urgence et qui a informé la réceptionniste qu'il avait une arme et que la police devrait être appelée.

M. Giroux précise que l'arme n'a pas été pointée vers qui que ce soit et que l'individu n'a menacé personne non plus. Il ajoute que la police a été appelée immédiatement, que des agents sont arrivés rapidement et qu'ils ont arrêté l'individu.

La police de Sudbury confirme qu'un homme de 31 ans a été arrêté et fait face à une accusation de port d'arme dans un dessein dangereux.

Le personnel d'Horizon Santé-Nord demeure tout de même secoué par l'incident.

Comment cette personne a-t-elle pu entrer ici avec une arme à feu? , se demande une travailleuse de l'hôpital à qui Radio-Canada a accordé l'anonymat parce qu'elle craignait des représailles de son employeur.

Un patient atteint de démence lui a également mordu la main récemment pendant au moins 20 secondes, raconte-t-elle.

Cette travailleuse de la santé d'Horizon Santé-Nord a été mordue à la main récemment par un patient atteint de démence. Photo : Radio-Canada / Aya Dufour

De tels incidents sont de plus en plus fréquents, remarque-t-elle, au point où elle a déjà pensé à quitter son emploi plusieurs fois .

« J'adore mon emploi, mais c'est de plus en plus épeurant. » — Une citation de Employée d'Horizon Santé-Nord

Il faudrait plus d'infirmières et plus de préposés aux soins pour permettre une intervention rapide face aux patients violents, ajoute-t-elle.

Nous manquons toujours de personnel, tout le temps.

Une série de mesures ont été mises en place à Horizon Santé-Nord, selon Dominic Giroux.

L'hôpital a fait appel à davantage d'agents de sécurité dans sa salle d'urgence, des caméras de surveillance ont été installées et l'hôpital planifie également une formation du personnel pour l'aider à savoir comment intervenir si jamais des incidents comme celui du 11 octobre se reproduisent.

Les hôpitaux n'en font pas assez

La responsable de la section des travailleurs d'hôpitaux au Syndicat des employés de la fonction publique de l'Ontario (SEFPO), Sara Labelle, croit que les hôpitaux n'en font pas assez pour lutter contre les incidents violents.

Ils font ce qu'ils peuvent avec les ressources qu'ils sont, mais ce n'est pas assez , affirme-t-elle.

Elle donne l'exemple d'un hôpital dans le sud de l'Ontario où il fallait tirer les portes de la salle d'urgence vers soi pour les ouvrir plutôt que de les pousser.

Dans ce genre de situation, si un employé fait affaire avec un patient violent, il reste coincé parce que les portes ne lui permettent pas de sortir rapidement , explique Mme Labelle.

Même dans l'ingénierie, on ne répond pas aux problèmes.

La députée de Nickel Belt, France Gélinas, est aussi au courant d'une augmentation d'incidents violents visant les travailleurs de la santé qui sont liés en partie, souligne-t-elle, à la pénurie de personnel.

Elle prend l'exemple d'incidents qui surviennent dans les chambres de patients, surtout lorsque le fournisseur de soins est seul avec le patient.

Je pense que le moins que l'on puisse faire, c'est de s'assurer qu'il y a toujours deux personnes qui vont rentrer en même temps dans cette chambre-là juste pour avoir une protection , note-t-elle.

« Pourquoi est-ce qu'on n'est pas capable d'offrir aux travailleurs de la santé le même niveau de protection qu'on offre à d'autres travailleurs qui font face à de la violence? » — Une citation de France Gélinas, députée de Nickel Belt

La néo-démocrate France Gélinas est la la députée de Nickel Belt. Photo : Radio-Canada / Bienvenu Senga

On n'a pas suffisamment de personnes qui travaillent dans nos hôpitaux pour être capables de les garder en sécurité. C'est une grosse raison pour laquelle les gens partent. Ils ont vécu une violence et ça les traumatise puis ils disent "moi, je ne fais plus ça" , fait savoir la députée.

Elle réclame du gouvernement des solutions à la pénurie de personnel dans les hôpitaux pour éviter que la crise ne soit encore pire .

Avec les informations d'Aya Dufour et de Camille Gris-Roy