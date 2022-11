Université Laval : compenser les coupes liées au tramway, un arbre à la fois

La membre du comité exécutif responsable des relations avec les citoyens dans le dossier du tramway, Maude Mercier Larouche, le reconnaît elle-même : il faut user de son imagination pour entrevoir la canopée qu’on souhaite voir prendre forme.

C'est certain que je vous invite à vous projeter en avant parce que quand on vient de débuter une plantation, c'est normal qu'on soit à un stade primaire. [...] Évidemment, petit arbre deviendra grand, bien entendu , a lancé Mme Larouche.

Plus de 300 arbres abattus

La Municipalité estime que 330 arbres seront abattus sur le site de l’Université Laval en vue de l’avènement du tramway.

À noter que ce chiffre ne tient pas compte de l’empiétement du tramway sur les boisés qu'on retrouve sur le campus. Le boisé Lacerte devrait être amputé de 6 % de sa superficie.

Plus de 300 arbres devront être abattus sur le site de l'Université Laval pour faire place au tramway. Photo : Ville de Québec

Au cours des dernières semaines, 394 arbres ont été plantés sur le campus. Cela représente près du tiers des 1200 arbres que la Ville de Québec s’est engagée à planter sur le site de l’Université Laval.

Les essences des nouveaux arbres et leurs emplacements ont été soigneusement sélectionnés par un travail de collaboration des équipes expertes en foresterie urbaine et en aménagement du territoire de la Ville et de l’Université Laval , précisent les deux organisations dans un communiqué conjoint.

En effectuant la plantation en automne, la Municipalité évalue à entre 85 et 90 % les chances de survie des arbres. Ceux-ci sont notamment moins exposés au stress hydrique à ce stade-ci de l’année qu’ils ne le sont en été.

Entretien à vie

Avec les soins appropriés, la Ville et son partenaire, l’Université Laval, s’attendent à ce que les arbres aient une espérance de vie pouvant atteindre 30 ou 40 ans. L’entretien des arbres incombe à la Municipalité.

« L'arbre, quand on le plante, on l'entretient à vie. C'est ad vitam aeternam. La Ville est responsable de ça. C'est ce qui est prévu. » — Une citation de Maude Mercier Larouche, membre du comité exécutif

Les arbres qui ont été plantés ne sont pas situés le long du tracé du futur tramway, mais en périphérie.

La Ville de Québec prévoit de planter 1200 arbres sur le campus de l’Université Laval. Photo : Radio-Canada

Mme Larouche précise que la Ville va attendre la fin des travaux de construction pour procéder à la plantation des arbres d’alignement afin de ne pas nuire à leur système racinaire.

Environ 400 des 1200 arbres plantés sur le campus de l’Université Laval seront situés le long du tracé du tramway.

Avec la collaboration d’Olivier Lemieux