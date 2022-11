Des pistes pour former davantage d’Autochtones pour le secteur minier

C’est l’un des constats préliminaires d’une recherche menée par l’Institut national des mines du Québec (INMQ) et présentée lors du colloque annuel de l’organisme, mercredi à Val-d’Or.

Responsables de cette recherche, Sophie-Anne Soumis, conseillère en innovation à l’INMQ, et Émilie Deschênes, professeure à l’UQAT, ont présenté des pistes afin d’assurer que davantage d’Autochtones complètent leur formation minière.

« On sait qu’il y a une pénurie de main-d'œuvre dans l’industrie, mais on sait aussi que les Autochtones sont là, prêts à travailler, compétents, et qu’ils recherchent ce type d’emploi. » — Une citation de Émilie Deschênes, professeure à l'UQAT

On sait aussi que les organisations d’enseignement ont des difficultés à les accueillir, parce que leur culture est trop différente. Il y a beaucoup de départs parce que la transition de leur communauté vers le milieu urbain est difficile. On veut explorer cette différence et rendre compte de ce qui pourrait les aider à persévérer , ajoute Mme Deschênes.

Comme une démarche de décolonisation

La recherche doit être complétée au printemps 2023, mais les chercheuses ont déjà identifié le besoin pour tous les acteurs de valoriser et inclure la perspective autochtone dans l’offre de formation, autant dans le contenu que les approches d’enseignement.

Quand on parle d’inclure et valoriser les cultures et leur donner la place qu’elles doivent avoir, on est en quelque sorte dans une démarche de décolonisation, fait remarquer Émilie Deschênes. Il faut être sensibilisé à ça et rester cohérent sur la plan culturel. C’est comme ça qu’ils vont se sentir bien d’être ce qu’ils sont réellement. Ce n’est pas facile de fonctionner dans une organisation où on a toujours l’impression d’être jugé.

Pour arriver à des résultats positifs, les chercheuses indiquent que les centres de formation professionnelle devront faire preuve de souplesse.