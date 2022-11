La Dre Etches anticipe un hiver difficile en raison de la COVID-19 et la grippe

La médecin-chef de Santé publique Ottawa (SPO), la Dre Vera Etches, fait à nouveau la promotion des vaccins contre la COVID-19 et contre la grippe, mercredi. À son avis, la ville s'apprête à vivre une longue et difficile saison de maladies respiratoires.

La Dre Etches a envoyé sa première déclaration aux médias de l'automne, cette semaine, soulignant une saison très active des maladies respiratoires et proposant des moyens pour les gens de se protéger et de protéger les autres.

Les niveaux de COVID-19 ont été élevés ces dernières semaines et les indicateurs pandémiques sont stables ou en hausse, a-t-elle indiqué.

Mardi, la ville d’Ottawa comptait le plus grand nombre d'hospitalisations liées à la COVID-19 depuis février, soit 50 patients hospitalisés.

En octobre, SPO a signalé 31 décès attribuables au coronavirus.

Les cas de grippe sont également en hausse, prévient la médecin-chef. D’ailleurs, la première épidémie de grippe à Ottawa est survenue environ un mois plus tôt qu’à l’habitude.

Il y a également plusieurs virus respiratoires qui circulent à Ottawa, ce qui représente une charge sans précédent pour le Centre hospitalier pour enfants de l’est de l’Ontario (CHEO).

Dans sa précédente mise à jour, à la fin de l’été, Mme Etches avait averti que les mois à venir pourraient être difficiles en raison de l'impact des maladies respiratoires. Elle a confirmé, mercredi, qu'elle prévoit qu’il s’agira bien d’un défi.

Cet hiver sera difficile pour notre communauté, car plusieurs virus respiratoires circuleront simultanément, créant des facteurs de stress pour notre communauté et notre système de soins de santé , a-t-elle déclaré.

Mesures de prévention

Comme l'a recommandé Santé publique Ottawa au cours des dernières semaines, Dre Etches a rappelé que les gens devraient rester à la maison lorsqu'ils sont malades et porter des masques dans les endroits bondés et à l'intérieur.

La meilleure façon de se protéger et de protéger la communauté, a-t-elle souligné, est de rester à jour en ce qui a trait à la vaccination.

Nos efforts collectifs peuvent faire la différence. J'exhorte tout le monde à se faire vacciner contre le COVID-19 à l'automne et contre la grippe , a-t-elle déclaré.

Dre Etches a ajouté qu’il était possible d'utiliser les centres de quartier de Santé publique Ottawa pour se faire vacciner contre le COVID et l'influenza s'il est difficile d'utiliser d'autres options.

Mme Etches a rappelé certaines mesures de prévention et de sécurité, comme se laver les mains fréquemment, éviter de se toucher le nez et la bouche et nettoyer les surfaces souvent utilisées, comme les poignées de porte.

Les précautions que nous avons prises individuellement pour traverser les vagues précédentes de COVID-19 peuvent fonctionner et ont fonctionné. Il est maintenant temps de remettre en œuvre ces pratiques dans votre routine quotidienne pour vous garder en bonne santé, ainsi que votre famille et votre entourage , a déclaré la médecin-chef de Santé publique Ottawa (SPO), la Dre Vera Etches.

Avec les informations de CBC