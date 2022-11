Bilan àVélo : confusions dans les objectifs du RTC

Le RTC a recensé un peu plus de 185 000 déplacements cet été, alors qu’elle espérait au mois d’avril dernier généré 280 000 trajets avec la deuxième saison d’àVélo.

Or, mercredi, la société de transport a admis que son objectif du printemps dernier n’était pas exact.

« Je pense qu’il y a des gens qui ont fait une règle de trois avec la première saison l’été dernier, mais nous, notre objectif a toujours été 180 000, donc moi je trouve que le bilan est une réussite. » — Une citation de Maude Mercier Larouche, présidente du Réseau de transport de la Capitale

Le RTC justifie ce nombre par le nombre d’utilisations par vélo la première année (2,5), le nombre de jours durant lequel le service devait être en fonction (184) et le nombre de vélos en service en 2022 (400). En multipliant tous ces nombres, le RTC arrive à son objectif d’environ 180 000 déplacements projetés.

L’objectif de 280 000 trajets a toutefois été diffusé dans plusieurs médias depuis plusieurs mois et le RTC n’a jamais corrigé son affirmation.

La présidente du Réseau de transport de la Capitale, Maude Mercier Larouche. Photo : Radio-Canada

Le nombre de déplacements recensé cet été est tout de même six fois plus élevé qu’en 2021.

C’est d’ailleurs en juillet que le service a été le plus populaire, notamment avec les déplacements liés au Festival d’été de Québec (FEQ).

Selon les chiffres du RTC , c’est la station située au coin de la 3e Avenue et de la 7e Rue dans le secteur de Limoilou qui a généré le plus grand achalandage cet été, suivi de la station place Jacques-Cartier et de celle située près de l’avenue Cartier.

Des améliorations nécessaires

Au cours de la dernière saison, près de 84 % des déplacements àVélo ont été effectués par des abonnés mensuels ou annuels, ce qui révèle encore des lacunes, selon la co-porte-parole d’Accès transports viables, Angèle Pineau-Lemieux.

Le RTC devra se pencher sur l’aspect financier. Le service coûte 5 $ au départ et 25 sous la minute pour un trajet unique. C’est encore trop cher , soutient-elle. L’accès au service, plus facile par ordinateur ou par téléphone cellulaire, doit aussi être revu, selon la co-porte-parole de l’organisme à but non lucratif.

Au total, ce sont près de 14 000 clients qui ont réalisé les quelque 185 000 trajets en 2022.

Comptant près de 40 stations et 400 vélos cet été, le RTC prévoit de déployer 30 nouvelles stations en 2023 afin de desservir un plus grand territoire à Québec. Leur emplacement n’a pas encore été dévoilé, mais il ne faudrait pas oublier les grands générateurs de déplacements , tels que l’Université Laval et les grandes entreprises, croit Angèle Pineau-Lemieux.

La saison d’àVélo, du 1er mai au 31 octobre, devrait également être rallongée, selon elle.

« On est le 2 novembre. Il fait super beau. Je suis une grande utilisatrice du service. J'ai trouvé ça dommage de laisser aller mon àVélo, j'aurais été prête à mettre mes petits gants, mon foulard, pour l’utiliser plus longtemps. » — Une citation de Angèle Pineau-Lemieux, co-porte-parole d'Accès transports viables

Elle suggère également que l’obligation de porter le casque soit levée, dépendamment de la vitesse atteinte.

ÀVélo se veut un service flexible, rapide ou l’on peut improviser un déplacement, mais en ce moment, l'obligation de porter le casque est incompatible avec cette improvisation. Il faudrait obliger le casque à une certaine limite de vitesse pour rendre le service plus facile d’accès , soutient-elle.

La Vision de la mobilité active de l’administration Marchand devra aussi se concrétiser, avec l’ajout d’infrastructures, soulève la responsable.