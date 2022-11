Grand Vancouver : les taux d’intérêt et l’inflation font chuter les ventes d’habitations

Après une frénésie de l'immobilier, ce ralentissement est attribué à l'inflation et à la hausse des taux d'intérêt par l'organisme immobilier. En octobre 2022, ces ventes étaient en dessous de la moyenne du mois d'octobre enregistrée sur ces 10 dernières années.

Alors que les ventes demeurent à des niveaux historiquement bas, le nombre d'inscriptions de propriétés en vente est à la hausse, ce qui entraîne une diminution les prix de l’immobilier depuis les records atteints au printemps 2022.

La chambre immobilière du Grand Vancouver recense 4033 nouvelles maisons en vente sur le marché en octobre. Le nombre total de propriétés listées s'établit à 9852, soit une hausse de 22,6 % par rapport aux 8034 habitations enregistrées en octobre 2021, bien qu'il s'agisse d'une diminution de 1,2 % par rapport à septembre 2022, lorsque 9971 propriétés étaient enregistrées.

Les dernières années ont été marquées par une tendance d’achat frénétique, amplifiée par des offres limitées sur le marché , soutient Andrew Lis, chargé de l’analyse des données à la chambre immobilière du Grand Vancouver dans un communiqué.

« Aujourd’hui, le cycle du marché connaît une rupture marquée, avec un rythme de ventes plus lent et davantage de sélections sur la table. » — Une citation de Andrew Lis, directeur de l’économie et de l’analyse des données, chambre immobilière du Grand Vancouver

Dans le Grand Vancouver, le prix de référence dans la zone couverte par l’organisme immobilier s'établit à 1 148 900 $, en hausse de 2,1 % par rapport à octobre 2021, mais en baisse de 0,6 % depuis septembre et de 9,2 % sur les 6 derniers mois.

Les secteurs et les municipalités prises en charge par l’organisme immobilier sont Burnaby, Coquitlam, Maple Ridge, New Westminster, North Vancouver, Pitt Meadows, Port Coquitlam, Port Moody, Richmond, South Delta, Squamish, la côte Sunshine, Vancouver, West Vancouver et Whistler.