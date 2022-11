La CAQ se dit prête à légiférer rapidement sur le serment au roi

Pour résoudre la situation [...] le gouvernement est prêt à aller [de l'avant] rapidement avec le dépôt d'un projet de loi , a déclaré mercredi en mêlée de presse le leader parlementaire de la CAQ , Simon Jolin-Barrette.

Les 11 députés de Québec solidaire et les trois députés du Parti québécois ont refusé le mois dernier de prêter serment au roi Charles III, jugeant la pratique archaïque et humiliante.

En vertu de la Loi sur l'Assemblée nationale, les élus doivent prononcer ce serment envers le peuple du Québec. Ils doivent également prêter allégeance au roi britannique, en vertu de la loi sur la Constitution canadienne. Photo : Radio-Canada / Sylvain Roy Roussel

Le PQ a réclamé l'adoption d'une motion leur donnant tout de même le droit de siéger au Parlement.

Or, dans une décision inattendue rendue mardi, le président sortant de l'Assemblée nationale, François Paradis, a tranché : le serment au roi est obligatoire et seul un projet de loi pourrait l'abolir.

Les députés rebelles de QS et du PQ seront expulsés par la sergente d'armes s'ils essaient d'entrer au Salon bleu sans avoir préalablement prononcé ce serment, a-t-il prévenu.

Le chef péquiste Paul St-Pierre Plamondon s'est étonné mercredi que M. Paradis, qui n'est plus un élu, décide de son propre chef d'intervenir dans le débat politique.

Il a déclaré qu'il n'était pas exclu que les trois députés du PQ risquent l'expulsion le 29 novembre. Il est fort à parier qu'un tel geste ferait la manchette partout à travers le monde.

Mentir et me parjurer comme premier geste comme élu, ça me répugne. Prêter allégeance aux représentants de l'Église anglicane, ça me répugne. Je n'ai pas l'intention de prêter serment , a insisté M. St-Pierre Plamondon.

QS ouvert

De son côté, le leader parlementaire de QS , Alexandre Leduc, a indiqué faire confiance à M. Jolin-Barrette pour la suite des choses.

Le fait qu'il annonce ça, que ça serait un dépôt rapide aussi, j'en comprends que ça serait dans les premières semaines de l'ouverture, c'est un élément nouveau, important, qui doit être rapporté à mon caucus , a-t-il déclaré.

J'espère qu'il n'y a pas d'ambiguïté : nous, on a envie d'aller [...] siéger , a ajouté M. Leduc. Il demande toutefois à la CAQ de préciser à quel moment elle entend déposer son projet de loi.

QS avait déposé en 2019 un projet de loi pour rendre facultatif le serment à la reine. La CAQ ne l'a appelé qu'à la toute fin de la dernière session parlementaire. Bloqué par les libéraux, le projet de loi est mort au feuilleton.