Louise Millette, l’ingénieure qui dit stop au techno-enthousiasme

On pourrait penser que les spécialistes de l’ingénierie sont tous adeptes des technologies de pointe. La professeure Louise Millette nous prouve le contraire en témoignant de son amour pour la corde à linge, une technologie efficace, durable et démocratique.

Louise Millette est directrice du Bureau du développement durable de Polytechnique Montréal, en plus d’y enseigner au Département des génies civil, géologique et des mines. Au fil de sa carrière d’ingénieure, le souci de l’environnement a toujours accompagné ses réflexions. Elle plaide pour une réflexion sur les besoins humains, en amont du développement technologique qui, selon elle, n’est pas toujours souhaitable pour les communautés et les écosystèmes.