L’exposition immersive Beyond King Tut en première canadienne à Vancouver

Vancouver accueille l’exposition immersive Beyond King Tut : The Immersive Experience, une installation audiovisuelle créée pour célébrer le 100e anniversaire de la découverte du tombeau du pharaon Toutankhamon dans la vallée des rois, en Égypte.

Après Washington, Boston, New York et Los Angeles, Vancouver devient ainsi la première ville canadienne à accueillir cette exposition d’envergure produite par l’entreprise manitobaine Paquin Entertainment Group en collaboration avec le National Geographic.

L'événement à Vancouver s'amorce un 4 novembre, soit 100 ans jour pour jour après la découverte historique du tombeau par l’égyptologue britannique Howard Carter en 1922.

La découverte du tombeau de Toutankhamon, en 1922 Photo : Domaine public

On est Canadiens, on voulait être au Canada le 4 novembre , s’exclame Gilles Paquin, président-directeur général de Paquin Entertainment Group, qui marque ainsi de manière symbolique la participation canadienne dans l'aventure.

Donner une autre vie aux artéfacts

L'exposition immersive Beyond King Tut permet aux visiteurs d'en apprendre davantage sur l’histoire et les croyances de l’Égypte ancienne en plus de découvrir les trésors enfouis dans le tombeau de Toutankhamon, ce jeune prince mort à l’adolescence et enterré avec toute la splendeur traditionnellement accordée à un pharaon.

Ces bijoux ont été retrouvés dans le tombeau du pharaon Toutankhamon. Photo : Lyne Barnabé

Le directeur artistique originaire des États-Unis Mark Lach, qui a contribué à une importante exposition d’artéfacts de Toutankhamon présentée aux quatre coins du globe pendant une dizaine d'années, a eu l’idée de créer cette exposition immersive au début de la pandémie.

En raison de la COVID-19, ces artéfacts sont rendus à l'Égypte où ils seront exposés dans un tout nouveau musée. Donc, ces objets ne retourneront pas en tournée de sitôt , explique-t-il.

Mark Lach s’est alors demandé comment souligner le centenaire de la découverte du tombeau.

Mark Lach, directeur artistique de l'exposition immersive « Beyond King Tut : The Immersive Experience » Photo : Image fournie par Beyond King Tut

« Je trouve les expositions immersives d’une beauté fascinante. J'ai pris contact avec plusieurs personnes. Et quand j’ai rencontré Gilles Paquin, j’ai tout de suite aimé son intégrité. » — Une citation de Mark Lach, directeur artistique de Beyond King Tut : The Immersive Experience

Il lui a fallu ensuite trouver les images.

Photos issues des archives du « National Geographic ». Photo : Lyne Barnabé

Il nous fallait les plus belles images du monde, confie Mark Lach. Nous avions une excellente relation avec le National Geographic. Je me suis dit : on ne peut pas faire cette exposition sans l’appui, les archives et la supervision académique du National Geographic.

D’images d’archives à projections géantes

C’est à Normal Studio qu’est revenu le mandat de transformer les archives photographiques du National Geographic en une expérience visuelle immersive. L’entreprise montréalaise avait auparavant collaboré avec Gilles Paquin sur les expositions immersives Van Gogh et Beyond Monet.

Les images d'une des salles immersives ont été créées par la compagnie montréalaise Normal Studio. Photo : Timothy Norris

Nous avons eu accès à cette magnifique banque d'images de National Geographic et à leurs informations scientifiques sur la vie de Toutankhamon, explique Eliane Achcar, directrice de création à Normal Studio. Notre but, c'était de prendre cette information et de faire quelque chose de wow.

Pour ce faire, Normal Studio s’est fortement inspiré d’illustrations de l'Égypte antique, notamment pour le chapitre portant sur le voyage du pharaon vers l’au-delà.

« Les temples, les plantes, tout ce que vous voyez est inspiré des illustrations de l'Égypte antique et du "Livre des morts" des anciens Égyptiens. » — Une citation de Eliane Achcar, directrice de création de Normal Studio

Exemple d'images créées par la compagnie montréalaise Normal Studio Photo : Lyne Barnabé

Eliane Achcar précise que certains artéfacts minuscules sont ainsi magnifiés grâce à l'exposition. Le visiteur peut explorer ces trésors-là à grande échelle, voir les détails, se rapprocher de ces objets qui, en général, sont enfermés dans des vitrines dans un musée.

Miser sur une histoire forte et accessible

À la différence des expositions immersives précédentes sur Van Gogh et Monet, qui sont présentées dans une seule salle, Beyond King Tut : The Immersive Experience se déploie dans neuf salles différentes et repose sur une trame narrative très présente.

Notre exposition ne pouvait pas suivre le même modèle que les deux autres, dit Mark Lach. Parce qu’on ne parle pas d’un artiste, même pas d’art. On parle d’objets trouvés dans un tombeau. Il fallait créer une expérience dotée d’une histoire forte , dit-il.

Les visiteurs sont invités à entrer dans une chambre funéraire. Photo : Image fournie par Beyond King Tut

C’est Olivier Kemeid, dramaturge et metteur en scène d’origine égyptienne établi à Montréal, qui a signé le scénario de Beyond King Tut : The Immersive Experience.

« Olivier Kemeid est incroyable. Il a écrit le scénario en une semaine! Il est fasciné par l’histoire de son pays. » — Une citation de Eliane Achcar, directrice de création de Normal Studio

On voulait s’assurer que ce soit accessible à tous, conclut Mark Lach. Surtout les jeunes, à qui on enseigne l’histoire de l’Égypte ancienne à l’école.

L'exposition immersive Beyond King Tut : The Immersive Experience est présentée au Centre des congrès de Vancouver jusqu’au 8 janvier.