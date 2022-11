Le dossier du futur quartier général du SPVG soulève bien des questions à Gatineau

Alors que la décision quant au futur emplacement de l'édifice a été reportée à la fin du mois, des élus s'interrogent sur les coûts d'une telle infrastructure. L'évaluation préliminaire de 170 millions de dollars a de quoi étonner sachant que d'autres villes québécoises prévoient investir considérablement moins d'argent pour des infrastructures semblables.

À Québec, ça coûte 140 millions de dollars pour un QG et aussi un autre édifice. À Trois-Rivières aussi, c'était beaucoup moins cher , souligne le chef d'Action Gatineau, Steve Moran.

Plusieurs élus s'interrogent aussi sur le mode de financement. Ces détails seront précisés d'ici la fin du mois, selon France Bélisle, la mairesse de Gatineau.

On peut emprunter pour [une certaine] portion du montant. On sait qu'avec l'hôpital qui s'en vient, il y a des sommes qui pourraient être récupérées. Il ne faut pas tirer de conclusions de façon prématurée , explique-t-elle.

Pourtant, la proposition qui était sur la table lundi était bel et bien d'emprunter les 170 millions de dollars, rappelle M. Moran.

Une chance que le conseil a tenu tête à l'administration, parce qu'on veut plus d'informations , insiste-t-il.

Les réticences des organismes communautaires entendues

L'idée d'un quartier général est dans les cartons depuis longtemps au sein de la police de Gatineau, mais elle n'a jusqu'ici jamais franchi l'étape de l'adoption au conseil municipal. Les élus s'entendent au moins pour dire qu'il faut centraliser les ressources du SPVG .

Le Centre Robert Guertin (archives). Photo : Radio-Canada / Jacques Corriveau

À l'heure actuelle, le Centre Robert-Guertin est le lieu de prédilection pour établir le futur QG , malgré le fait que plusieurs organismes communautaires souhaitent y aménager des logements sociaux. Si la Ville décide d'y relocaliser ses policiers, la moitié du site demeurera disponible pour d'autres projets, selon France Bélisle.

On veut des réponses à nos questions. On veut savoir ce qu'on peut asseoir sur les 50 % restants. Combien de logements peut-on construire? , se questionne Lise Paradis, la directrice générale du Gîte Ami.

« Mon équipe est sur le téléphone depuis ce matin, puisque je souhaite les rencontrer d'ici la fin de la journée de vendredi. Je sais qu'il y a des organismes qui ne sont pas contents, mais je veux les entendre et les rassurer. » — Une citation de France Bélisle, mairesse de Gatineau

La décision sera d'abord et avant tout prise dans le but d'assurer la sécurité de la population de la manière la plus efficace possible, insiste la mairesse.

Le volume d'appels reçus par le SPVG est concentré à 53 % dans l'ouest, à Hull et Aylmer. Il faut le considérer , fait-elle valoir.

L'administration municipale a environ trois semaines pour obtenir des réponses aux préoccupations soulevées par les élus, puisque le conseil doit se prononcer sur le projet du nouveau quartier général et son emplacement le 22 novembre.

