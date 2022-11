Bryan Trottier : l’histoire d’un garçon de la Saskatchewan devenu champion de la LNH

C’est en voyant Jean Béliveau soulever la coupe Stanley pour les Canadiens de Montréal pendant son enfance que le champion de la Ligue nationale de hockey (LNH), le Saskatchewanais Bryan Trottier, a réalisé ce qu’il voulait faire dans la vie, affirme l'homme qui vient de publier son nouveau livre intitulé All Roads Home: A Life On and Off the Ice.