Urgences : la situation est stable en Abitibi-Témiscamingue

Au Centre intégré de santé et de services sociaux de la région, on affirme que la situation est moins critique en Abitibi-Témiscamingue que dans plusieurs autres régions du Québec.

« Ça change quand même tous les jours dans nos urgences, même toutes les heures. On avait 362 visites faites dans nos urgences en moyenne par jour la semaine dernière. » — Une citation de Evelyne Grenier-Ouimette, directrice générale adjointe – programmes santé physique généraux et spécialisés

Mme Grenier-Ouimette ajoute qu’on retrouve moins de personnes qui reçoivent des niveaux de soins alternatifs (NSA) qu’ailleurs au Québec, généralement des usagers en attente d’hébergement. Ces patients représentent entre 9 et 10 % des lits occupés dans les hôpitaux de la région, alors que la cible ministérielle est de 8 %.

D'autres options que l'urgence

Il y a cependant encore un nombre important de personnes qui se présentent à l'urgence alors qu'elles pourraient consulter un autre service de première ligne.

Pourquoi on se rend à l’urgence quand ce n’est pas une situation d’urgence? C’est peut-être parce que le service n’est pas disponible ou n’est pas connu. Soit en appelant un médecin de famille ou une infirmière professionnelle spécialisée (IPS) pour avoir une consultation, on peut composer le 811 pour parler à une infirmière qui va nous donner des conseils ou nous orienter, avoir accès au fameux Guichet d’accès première ligne (GAP) si on n’a pas de médecin de famille, parler à notre pharmacien… , énumère Evelyne Grenier-Ouimette.

Le CISSS de l'Abitibi-Témiscamingue ne prévoit pas pour l’instant devoir mettre en place des mesures supplémentaires pour faire face à l’achalandage dans les salles d’urgence.