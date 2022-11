Le Canada dépensera en moyenne plus de 8500 $ par personne en santé en 2022

Depuis le début de la pandémie, le pays a franchi le cap des 300 milliards de dollars dépensés en santé, indique l'ICIS dans un rapport sur les tendances des dépenses nationales de santé.  (Nouvelle fenêtre)

Si la croissance des dépenses avait atteint 13 % en 2020 et en 2021, dont 7 points à cause de la pandémie, l’ICIS estime qu'elle ralentira à 0,8 % en 2022.

L’ICIS rapporte qu'avant la pandémie, la croissance des dépenses en santé au Canada était en moyenne de 4 % par année.

Malgré un ralentissement en 2022, les dépenses de santé au Canada continuent d’être tirées vers le haut par des facteurs comme le vieillissement, la croissance de la population et l’utilisation des services de santé , affirme dans un communiqué de presse la directrice des dépenses et soins primaires à l’ICIS, Ann Chapman. Les pressions budgétaires liées à la pandémie nuisent aux efforts de rétablissement des systèmes de santé.

En 2022, les dépenses totales de santé représenteront 12,2 % du produit intérieur brut (PIB) du Canada, après une pointe de 13,8 % en 2020.

De plus, le montant dépensé pour chaque Canadien en santé ne cesse d’augmenter et dépasse maintenant 8500 $. En comparaison, en 2019, le Canada dépensait 7165 $ par habitant, et en 2012, 5992 $.

Comment les dépenses des provinces et territoires se comparent-elles entre elles?

Seuls l’Ontario, le Manitoba, le Nouveau-Brunswick et l’Île-du-Prince-Édouard dépenseront moins par personne en 2022 que la moyenne nationale de 8563 $. Les provinces et territoires du nord du pays dépenseront au moins deux fois plus par personne que la moyenne canadienne.

La Colombie-Britannique dépensera cette année à peu près autant en santé par personne que le Québec. Ce dernier, pour sa part, dépensera beaucoup plus par personne (8701 $) que l’Ontario (8213 $).

En 2022, l'Ontario devrait dépenser au total plus de 123 milliards de dollars en santé, soit 1,6 fois plus que le Québec (75 milliards de dollars) et 2,6 fois plus que la Colombie-Britannique (46 milliards de dollars).

Cette année, les dépenses totales en santé augmenteront dans la majorité des provinces, à l'exception du Québec, de l'Alberta, du Nunavut et des Territoires du Nord-Ouest.

Plus d’argent aux hôpitaux, moins aux aînés

Plus de la moitié des dépenses sont consacrées à trois catégories : les hôpitaux, les médecins et les médicaments.

On estime que les dépenses hospitalières devraient augmenter de 5,6 % en 2022, notamment dans le but de réduire les retards en chirurgie et pour tenter d’endiguer la crise dans les urgences.

Depuis 2010, même s’il y a de plus en plus d’aînés canadiens, la part des dépenses de santé consacrées aux Canadiens âgés de 65 ans et plus a légèrement diminué, passant de 44,6 % à 43,6 %.

Enfin, une part d'environ 4 % des dépenses en santé (14,5 milliards de dollars) devrait être consacrée aux mesures contre la COVID-19 (vaccination, traitement, dépistage), ce qui représente environ 376 $ par Canadien. En comparaison, le Canada a dépensé 29,3 milliards de dollars pour affronter la pandémie en 2020 et 32,5 milliards de dollars en 2021, soit environ 770 $ par personne.

Les médicaments, une dépense de plus en plus importante

En 2021, les dépenses des régimes publics d’assurance médicaments ont atteint 16,2 milliards de dollars, ce qui représente 44 % des dépenses consacrées aux médicaments prescrits. Il s’agit d’une une hausse de 7,4 % par rapport à 2020.

Les médicaments contre le diabète et les affections rétiniennes ont le plus contribué à cette croissance, avec des augmentations respectives de 12 % et de 6 %. Les dépenses liées à ces médicaments ont atteint 620 millions de dollars.

Moins de 3 % des bénéficiaires au Canada ont reçu des remboursements de médicaments de 10 000 $ et plus. Par contre, ces remboursements représentent 43 % des dépenses des régimes publics d’assurance médicaments.

Environ le tiers de ces bénéficiaires utilisent au moins un médicament onéreux (ces médicaments coûtent en moyenne 10 000 $ ou plus par personne par année). Un autre tiers a présenté des demandes de remboursement pour 15 catégories de médicaments ou plus.

Les dépenses liées aux médicaments onéreux représentaient environ le tiers des dépenses totales des régimes publics d’assurance médicaments en 2021. Parmi ces médicaments, on compte ceux pour le traitement ou la gestion du cancer du sein ou du cancer du sang, de l’hépatite C, des maladies auto-immunes (ex. : maladie de Crohn) et des affections rétiniennes (ex. dégénérescence maculaire).

Comment se compare le Canada avec d'autres pays?

Le Canada continue d’être l’un des pays de l’OCDE qui dépense le plus en santé. En 2020, il était au quatrième rang pour ce qui est des dépenses par personne, derrière les États-Unis, l’Allemagne et les Pays-Bas.

Par contre, lorsqu’on compare en fonction du pourcentage du PIB dépensé en santé, le Canada est deuxième, derrière les États-Unis.

