Une partie de la Saskatchewan pourrait recevoir 30 cm de neige

Les précipitations devraient traverser la province du sud-ouest au nord-est, selon Environnement et Changement climatique Canada. Photo : Environnement et Changement climatique Canada

Les précipitations les plus fortes devraient tomber dans une bande allant de Leader jusqu'à Battleford, puis vers le nord-est jusqu'à Prince Albert et La Ronge et, enfin, vers l'est jusqu'à la frontière du Manitoba, où l'on prévoit de 15 à 30 cm de neige d'ici jeudi soir, précise Environnement et Changement climatique Canada.

Selon l'agence fédérale, c'est la dépression qui a gagné le sud de la Saskatchewan qui occasionne cette neige abondante.

Les régions de Moose Jaw et de Regina devraient être épargnées par les précipitations.

Un risque de pluie verglaçante est aussi annoncé.

Le service météorologique fédéral rappelle aux gens de se préparer à des conditions de conduite changeantes et à une visibilité réduite.

Les surfaces comme les routes, les rues, les trottoirs et les terrains de stationnement peuvent devenir difficiles à sillonner en raison de l'accumulation de neige. Prenez fréquemment des pauses pour éviter de vous surmener lorsque vous pelletez , prévient Environnement Canada sur son site Internet.

Par ailleurs, la Gendarmerie royale du Canada (GRC) signale que des conditions de pluie verglaçante sont présentes sur l'autoroute 11, au nord de Rosthern.

La baisse des températures et la pluie récente se combinent pour produire des conditions de conduite dangereuses dans les zones touchées, précise la GRC .

Un accident causé par ces conditions s'est déjà produit, ajoute la police fédérale.