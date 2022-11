Le réseau social Mastodon séduit les internautes qui tournent le dos à Twitter

Mastodon a été créé en 2016 par le programmeur allemand Eugen Rochko, qui se disait à l’époque insatisfait de Twitter.

Le réseau social, à mi-chemin entre le site de gazouillis et le forum Reddit, est dépourvu de publicités, son logiciel est en accès libre et il ne récolte pas les données de ses utilisateurs et utilisatrices. Par ailleurs, le réseau social de Donald Trump, Truth Social, s’est inspiré d’une partie du code de Mastodon.

On y trouve ainsi du microblogage, des images, des vidéos, des sondages et de courts messages (limités à 500 caractères). Ces éléments sont rassemblés sur des serveurs décentralisés – appelés instances –, ce qui signifie qu’ils ne dépendent pas d’une seule grande entreprise, mais bien d’entités diverses.

À chacun son serveur

Les utilisateurs et utilisatrices de Mastodon, qu’on appelle les mastonautes, peuvent choisir un serveur en fonction de leurs intérêts (arts, technologie, alimentation, etc.) lors de leur inscription sur la plateforme. Le nom du serveur devient ensuite une partie du pseudonyme des internautes.

Ces sites interagissent entre eux, sont accessibles à tous et toutes, mais ont chacun leur fonctionnement, notamment au niveau des règles de modération. En entrevue avec le média britannique The Guardian, le fondateur de Mastodon, Eugen Rochko, les compare aux courriels de Hotmail et de Gmail, qui sont hébergés et contrôlés de façon différente mais qui ne sont pas incompatibles.

De la même manière, si un fournisseur de courriel met la clé sous la porte, donc si un serveur ferme, les internautes peuvent y perdre toutes leurs contributions.

Mastodon a aussi son propre jargon : au lieu des tweets, par exemple, on parle plutôt de pouets (toots). Et on peut republier des messages d’autres comptes (boost), ce qui s’apparente à la fonction de retweet de Twitter.

Le réseau social vient de connaître une vague d’inscriptions, dénombrant dorénavant environ 2,8 millions d’utilisateurs et utilisatrices, et quelque 2500 instances actives. À titre comparatif, Twitter compte 438 millions de comptes actifs quotidiennement dans le monde.