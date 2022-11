AP60 : Rio Tinto vague sur son échéancier promis à la fin de l’été puis en octobre

Alors que l'entreprise devait présenter ses orientations quelque part au mois d'octobre, la porte-parole de l'entreprise, Malika Cherry, n'indique pas le nombre de cuves et la capacité de production du projet à l'étude actuellement. Elle précise toutefois par courriel que Rio Tinto poursuit ses études en collaboration étroite avec les firmes impliquées et le syndicat .

Le président du Syndicat national des employés de l'aluminium d'Arvida (SNEAA), Donat Pearson, indique que l'entreprise a récemment informé les employés qu'elle écarte un scénario de 48 cuves supplémentaires. Elle prévoirait maintenant l'ajout de 96 cuves aux 38 cuves déjà existantes, ce qui aurait pour effet de faire grimper la capacité de production de 60 000 à 210 000 tonnes d'aluminium par année.

Les études de préfaisabilité sont en cours et permettront de préciser l’échéancier, d’évaluer les coûts et la production de l’ajout potentiel de cuves AP60 sur le site du Complexe Jonquière , indique Malika Cherry sans avancer aucune date.

En mai 2022, Rio Tinto a suspendu son projet d'ajout de 16 cuves annoncés à l'automne 2021, le temps d'analyser d'autres scénarios d'investissement.

En juin dernier, le directeur exécutif aux opérations Atlantique, Sébastien Ross, avait promis aux élus de présenter un plan d'investissements avant la fin de l'été . Il indiquait finalement le 26 août dernier qu'il serait en mesure de déterminer vers quel scénario se dirigeaient les études quelque part au mois d'octobre.

Le directeur de la vieille usine d'Arvida et de l'aluminerie AP60, Jean-François Leblanc, admettait en fin de semaine dernière que la seule façon de réduire de façon significative la quantité de contaminants dans l'air ambiant serait ultimement d'investir dans une nouvelle technologie.

Rio Tinto tente aussi de se faire rassurante au cas où le scénario d'une grande aluminerie ne serait pas réalisable. Peu importe la résultante des études, le projet des 16 cuves n'est pas remis en cause. Il redémarrera dans les meilleurs délais et sera complété selon un nouvel échéancier , précise Malika Cherry.

Des cuves fabriquées à l'étranger?

Le conseiller municipal à Saguenay et ancien président du SNEAA , Jean-Marc Crevier, dit craindre que les équipementiers de la région perdent d'importants contrats avec Rio Tinto.

La haute direction de Rio Tinto est en train d'analyser : est-ce que les cuves, on va les faire faire en Chine ou on va les faire faire ici ? Puis si on les fait faire ici, il va falloir que ça coûte 30 % moins cher que ça a coûté pour faire les cuves d'AP60 , indique-t-il en entrevue.

Il avait tenu des propos semblables lors de l'émission Place publique vendredi dernier.

Rio Tinto confirme qu'elle pourrait éventuellement commander des cuves à l'étranger pour ses alumineries de la région. Pour être en mesure de réaliser nos projets de croissance au meilleur coût possible, nous devons évaluer toutes les options qui s'offrent à nous, dont l'approvisionnement de certains équipements à l'international , indique l'entreprise par courriel. Elle ajoute cependant que ces commandes à l'étranger s'appliqueraient à l'ajout de nouvelles cuves. Nous réutilisons nos cuves dans nos installations existantes , poursuit-elle.

Jean-Marc Crevier a l'impression que la région se retrouve une fois de plus prise en otage. Il indique que les grosses PME du Saguenay-Lac-Saint-Jean ont fait beaucoup d'embauches en prévision de la construction de nouvelles cuves.

Elles ont eu de la difficulté à trouver des soudeurs, des techniciens et des ingénieurs pour les gros contrats qui s'en viennent, en espérant qu'il va y avoir une annonce. Mais ces gens-là ne savent pas s'ils vont devoir faire des mises à pied. Ils ne peuvent pas payer du monde à ne rien faire non plus. Et s'ils font des mises à pied et qu'il y a une annonce, ils ne pourront pas soumissionner par manque de main d'œuvre illustre-t-il. C'est pour ça que ça presse d'avoir l'heure juste , lance Jean-Marc Crevier.