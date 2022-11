Les commerçants du centre-ville de Windsor profitent de la fréquentation du WIFF

Je dirais qu'il y a eu une augmentation d'au moins 25 % de nos ventes régulières , explique fièrement Bill Sahota, propriétaire de l'épicerie La Vern's Market, située juste en face du théâtre Capitol où sont projetés de nombreux films.

Pour M. Sahota, la grande différence est que les jours de semaine sont aussi très achalandés.

Même pendant nos jours calmes, nous sommes occupés. Mardi, c'était le milieu de semaine et nous avons eu l'un de nos meilleurs jours , se réjouit- il.

Bill Sahota est le propriétaire de l'épicerie La Vern's Market. Photo : GABRIEL NIKUNDANA

Il note une présence particulière de festivaliers américains.

Quand les clients arrivent, je leur demande toujours d'où ils viennent. Et nous avons vu beaucoup plus de visiteurs américains , affirme Bill Sahota.

« Nous voyons beaucoup plus de dollars américains dans la caisse que l'année dernière » — Une citation de Bill Sahota, propriétaire de La Vern's Market

Bill Sahota n'est pas le seul à profiter de cette hausse de la fréquentation.

Jim Arbour tient le bar à cocktails Lefty's on the O, sur l'avenue Ouelette. Selon lui, les événements comme le WIFF attirent beaucoup de monde et son commerce en profite.

Je dirais pour moi au moins qu’il y a une augmentation de 10 ou 15 % de sa clientèle , affirme- t-il. Il estime aussi que près de 20 % de sa clientèle actuelle est nouvelle dans son établissement.

Jim Arbour a vu la fréquentatin de son bar augmenter de 10 à 15 % depuis le début du WIFF. Photo : GABRIEL NIKUNDANA

Il précise néanmoins que sa clientèle est beaucoup plus importante en soirée.

« Ils vont dîner en premier et nous avons quelques personnes après les spectacles [... ], mais vous pouvez voir une différence dans le nombre de personnes » — Une citation de Jim Arbour, propriétaire du Lefty's on the O.

Bill Sahota tout comme Jim Arbour voudraient que des événements comme le WIFF aient lieu plus souvent au centre-ville de Windsor pour que les clients reviennent dans le quartier après deux ans de pandémie.

M. Sahota pense que la Ville devrait aussi rendre gratuit le stationnement pour inciter les gens à se déplacer.

Des commerces mal servis

Certains commerçants ne parviennent toutefois pas à saisir l'occasion pour faire des affaires. Lee Wong tient une boutique de produits de première nécessité et d'articles de souvenirs. Des travaux de construction bloquent l'accès à sa boutique.

Malgré la présence de milliers de cinéphiles au centre-ville de Windsor venus de partout au pays et d'ailleurs, sa clientèle n’a pas augmenté, affirme Mme Wong. Photo : GABRIEL NIKUNDANA

Les gens évitent notre rue. C'est pour ça que je n'ai plus de clients , regrette-t-elle.

Mme Wong a toutefois remarqué que les restaurants et les bars recevaient plus de clients par rapport aux autres depuis le début du Festival international du film de Windsor.