Les chantiers du tramway, de Le Gendre à D’Estimauville

Si vous circulez ne serait-ce qu’à l’occasion dans les arrondissements Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge et La Cité–Limoilou, fort est à parier que vous avez récemment eu à traverser un des chantiers préparatoires à l’arrivée du tramway à Québec. De Le Gendre à D’Estimauville, quatre secteurs bourdonnent de travailleurs de la construction.

L’animateur du Téléjournal Québec, Bruno Savard, a parcouru le tracé d’ouest en est en compagnie de deux responsables du bureau de projet. Voici ce qui se trame sur chacun des principaux chantiers, en surface et sous la chaussée.

Le Gendre

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  Le pôle Le Gendre accueillera le garage qui permettra de faire l'entretien du tramway. Photo : Radio-Canada

Le parcours débute dans le secteur Chaudière, là où les rames de tramway seront entreposées chaque nuit avant de reprendre du service en matinée. C’est à cet endroit que sera construit le centre d’entretien et d’exploitation, soit l’infrastructure la plus importante , selon Daniel Genest, directeur du bureau de projet.

Les habitués du Ikea ou du Décathlon, deux bannières phares récemment arrivées dans ce secteur à fort potentiel de développement, auront remarqué le va-et-vient incessant des camions-bennes. Il faut nettoyer le site et déboiser pour faire de la place au nouvel édifice dont la superficie équivaut à celle de six terrains de football.

Le Centre d'exploitation et d'entretien du tramway tel que présenté en septembre 2020 occupera un espace actuellement occupé par un milieu naturel. Photo : Gracieuseté : Ville de Québec

La première activité qu'on fait, c'est de venir décontaminer le site. On déplace des sols parce qu'on est à l'endroit d'un ancien dépotoir , explique l’ingénieure-géologue Marie-Noëlle Riverin.

Ces travaux doivent être réalisés avant qu’un consortium d’entreprises privées soit sélectionné par la Ville pour réaliser le projet, question de lui permettre de commencer la construction dès 2023.

Pour lui, c'est un gain d'environ un an sur son échéancier. Il y a les travaux à réaliser, mais il y a aussi toutes les autorisations ministérielles qu'on doit obtenir aussi au préalable. Donc, nous, on fait ce travail-là pour lui [...] en travaux préparatoires.

Quatre-Bourgeois

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  Un espace a été réservé au centre du nouveau viaduc pour le passage du futur tramway. Photo : Radio-Canada

Quelques kilomètres à l’est, sur le boulevard Quatre-Bourgeois, le chantier du viaduc qui surplombe l’autoroute Henri-IV tire à sa fin. Les travaux ont été réalisés par le ministère des Transports du Québec (MTQ), à qui la Ville a demandé d’aménager la dalle qui accueillera le tramway sur le nouveau pont d’étagement.

C'est le premier endroit où l’on peut voir la fameuse plateforme, donc légèrement surélevée par rapport à la route autour , fait remarquer Marie-Noëlle Riverin.

L'animateur Bruno Savard en entrevue avec Marie-Noëlle Riverin, ingénieure-géologue au bureau de projet. Photo : Radio-Canada / Steve Breton

Les équipes de la Ville de Québec ont également commencé à déplacer les réseaux techniques urbains dans le secteur. Les égouts, l’aqueduc, les conduites de gaz, les fils d’électricité et de télécommunication doivent tous être écartés de l’endroit où passera le tramway pour éviter les interruptions de service en cas de bris.

Bien que ces travaux auraient pu être faits en même temps que l’aménagement de la plateforme centrale, le bureau de projet estime qu’il valait mieux en faire le plus possible à l’avance pour minimiser le risque sur les échéanciers du projet .

On va en faire environ la moitié de la déviation des réseaux urbains dans le cadre des travaux préparatoires. Le reste sera pris en charge par le partenaire privé , détaille l’ingénieure responsable de la division construction du bureau de projet.

Boulevard Laurier

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  Les réseaux d'égouts et d'aqueduc, tout comme l'ensemble des câbles d'électricité et de télécommunications, doivent être déplacés pour ne pas se trouver sous la plateforme du tramway. Photo : Radio-Canada

Sur le boulevard Laurier, les automobilistes ne sont pas au bout de leurs peines. Il va y avoir des travaux sur le boulevard Laurier pour les prochains cinq ans , prévient le directeur du bureau de projet.

De nombreuses entraves sont déjà présentes, et ça ira en crescendo jusqu’à la phase d’essai du tramway prévue en 2027. Si on regarde sur l'ensemble du 19 km, un des endroits où on va transformer vraiment complètement la perspective, c'est sur le boulevard Laurier , souligne Daniel Genest, pour justifier l’ampleur des travaux.

Maquette de l'insertion du tramway sur le boulevard Laurier dans le secteur Sainte-Foy. Photo : Courtoisie

Le bureau de projet estime néanmoins avoir bien anticipé les enjeux de congestion causés par les travaux sur Laurier en élargissant le boulevard Hochelaga pour permettre la circulation sur trois voies dans chaque direction.

« Lorsqu'on viendra réduire les voies de circulation pour les travaux sur Laurier, Hochelaga va pouvoir accepter le trop-plein. » — Une citation de Daniel Genest, directeur du bureau de projet

De la Couronne, Dorchester et le pôle Saint-Roch

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  Les travaux dans Saint-Roch ont été les premiers à débuter en 2020. Photo : Radio-Canada

Tout comme le boulevard Laurier, la rue de la Couronne sera transformée en profondeur avec l’arrivée du tramway. L’artère deviendra une rue partagée, où la circulation automobile se fera à vitesse réduite en cohabitation avec les piétons et les cyclistes.

Essentiellement, à partir de l'ascenseur du faubourg jusqu'au pôle Saint-Roch, ça devient une grande place publique. C'est vraiment une transformation complète qui continue la transformation qui avait déjà été initiée du quartier Saint-Roch , précise Daniel Genest.

La rue de la Couronne deviendra une rue partagée et la circulation de transit passera désormais par la rue Dorchester. Photo : Radio-Canada

La circulation de transit pour passer de la Colline parlementaire à l’autoroute Laurentienne se fera bientôt uniquement par la rue Dorchester voisine, élargie à quatre voies pour permettre la circulation dans les deux sens.

« Il y a déjà eu beaucoup de travaux dans le quartier Saint-Roch parce qu'on a commencé en 2020. C'est le premier secteur où on est venu intervenir de façon très importante. » — Une citation de Daniel Genest, directeur du bureau de projet

Un peu plus loin, dans le secteur du pont Drouin qui accueillera le pôle d’échange Saint-Roch, les équipes de la Ville de Québec ont également procédé à des fouilles archéologiques pour s’assurer qu’aucun vestige historique ne vienne retarder les travaux du consortium.

Jusqu’à présent, 380 millions de dollars ont été engagés dans le projet de tramway sur un budget total dont la dernière évaluation frôle les 4 milliards de dollars. L’administration Marchand a déjà prévenu que l’inflation engendrerait une nouvelle hausse des coûts du projet dont l’ampleur reste à déterminer. Il est prévu que les premiers passagers puissent monter à bord du tramway à l’automne 2028.

Avec la collaboration de Bruno Savard et Steve Breton