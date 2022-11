Le nouveau Centre culturel afro-canadien de Montréal lance sa première exposition

Pendant très longtemps, on nous a enfermés dans une vision très folklorisante de l’art dans laquelle il y avait beaucoup de couleurs, c’était distrayant et joli , déplore Martine Fourcand, qui est peintre, mais aussi poète et scénographe.

« Nous, on sort de la joliesse et on veut explorer plus profondément. On propose au public de nous voir vraiment pour ce qu’on est : avant tout des artistes. » — Une citation de Martine Fourcand, artiste pluridisciplinaire

La peintre constate des avancées dans la représentation des personnes noires en art, mais elles restent fragiles et c’est extrêmement important qu’on ne se contente pas d’avoir une ou deux images de Noirs ici ou là .

Le Centre culturel afro-canadien, un nouvel organisme à Montréal, a pour objectif de faire découvrir la diversité des cultures afro-caribéennes et encourager la création artistique.Un reportage de Nabi-Alexandre Chartier.

Richesse et complexité

Pour Manuel Mathieu, cette exposition représente l’opportunité de se rapprocher du public, mais aussi de lui montrer ce que son aînée et lui peuvent être et devenir.

L’idée était de créer des œuvres qui vont faire partie des spectateurs, et par la même occasion [ces derniers] vont en apprendre sur la complexité de ce que c’est de vivre dans un monde de Noirs et de Blancs , dit-il.

Toutefois, l’existence de ces artistes sur laquelle Âmes spéculaires : rencontre des générations offre une petite fenêtre est bien plus riche et ne se résume pas à leur couleur de peau.

« On n’est pas seulement des afrodescendants dans un pays blanc. On vit d’autres histoires et d'autres sentiments nous traversent, ce qui alimente ce qu’on est chaque jour. » — Une citation de Manuel Mathieu, artiste visuel

Si la plupart des tableaux avaient déjà été créés, d'autres ont vu le jour tout spécialement pour compléter le travail de sélection réalisé par la commissaire de l’exposition, Cécilia Bracmort.

Ce fut un travail à trois avec la commissaire, explique Manuel Mathieu. Les œuvres sont comme en dialogue, un dialogue intergénérationnel entre deux personnes qui ont des parcours différents et qui en sont à des moments différents de leur vie.

Comme le rappelle Martine Fourcand, réunir des artistes dans le cadre d’une exposition n’est pas nouveau, mais cette rencontre avec Manuel Mathieu vise à poser des bases pour permettre aux artistes de se nourrir mutuellement sur la durée. Ce n’est pas dans un esprit de compétition, d’affrontement, mais dans l’idée de construire ensemble.

Son acolyte partage ce souci du collectif que le nouveau CCAM vise à incarner. C’est important d’avoir un espace où l’on peut se voir, réfléchir et créer ensemble, dit Manuel Mathieu. Le centre va être un endroit comme ça et il risque de changer la face de Montréal à jamais.

Une communauté plurielle

Le CCAM s'est donné comme objectif de mettre en lumière le patrimoine culturel de la communauté afrodescendante de Montréal, dans sa beauté et sa diversité.

Le patrimoine culturel des communautés noires fait partie du patrimoine culturel des Québécois et des Canadiens , explique Allen Alexandre, fondateur et directeur du CCAM, qui indique qu’une personne sur 10 est afrodescendante à Montréal.

On veut permettre à la population afrodescendante de s’exprimer authentiquement tout en permettant aux Montréalais, Québécois, Canadiens et même aux internationaux de venir partager la beauté de ce qu’on a à offrir.

Le projet se veut donc inclusif, par son côté rassembleur, mais aussi par sa volonté de représenter la communauté noire dans toute sa diversité peu importe son genre, son orientation sexuelle ou son appartenance ethnoculturelle.

La communauté noire est anglophone, francophone, caribéenne, africaine…, souligne Patricia Fourcand, qui préside le conseil d’administration du CCAM.

Il est important que les membres de la communauté LGBTQ2 se sentent à l’aise, car ils souffrent de discrimination à deux niveaux : ils souffrent de racisme antinoir dans la communauté générale et de difficultés de faire accepter leur réalité LGBTQ2 dans leur communauté , ajoute-t-elle.

Des bourses pour les artistes

Concrètement, le CCAM compte proposer des activités de diffusion et de promotion du patrimoine culturel des communautés noires, comme des expositions ou des conférences.

Il souhaite également donner des moyens aux artistes de créer, sous de bourses ou d’accès à des studios de création, mais aussi d’enregistrement, à un coût abordable, notamment pour que les jeunes Montréalais sachent qu’ils ont un avenir dans la culture québécoise et qu’on veut de leur talent , dit Patricia Fourcand.

L’exposition Âmes spéculaires : rencontre des générations se tient à la Maison du Conseil des arts de Montréal.

Avec les informations de Nabi-Alexandre Chartier