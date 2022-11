« On tombe dans les craques », la classe moyenne déçue des réductions d’impôts au N.-B.

« On tombe dans les craques et le filet social n'est pas là pour attraper la classe moyenne qui a vraiment de [la difficulté] tout de suite. » — Une citation de Mélanie-Eve Bourque

Le gouvernement Higgs a annoncé mardi des réductions de l'impôt sur le revenu des particuliers. Cette mesure touchera de nombreux contribuables, mais profitera surtout aux gens qui ont des revenus annuels de plus de 140 000 $.

Pour la famille de Mélanie-Eve Bourque et Luc Cousineau, qui ont un petit garçon de 3 ans, cela représente un allégement d'environ 500 $ par année.

Mélanie-Eve Bourque et Luc Cousineau habitent en campagne, à Memramcook, avec leur garçon de 3 ans. Ils ont toutefois de la difficulté à boucler le budget avec le cout de la vie qui augmente et auraient aimé profiter d'une réduction d'impôts plus importante. Photo : Radio-Canada / Nicolas Steinbach

Des choix difficiles s'imposent

Ce n'est pas assez avec les salaires qui ne montent pas. Et quand tu as les deux parents qui travaillent et qui ne peuvent pas subvenir aux besoins. Quand c'est rendu au point où tu vas faire l'épicerie et qu'on doit décider entre le lait et le sac de pommes , se désole Mélanie-Eve Bourque.

Ils se serrent désormais la ceinture et coupent dans les sorties et les restaurants. Et le sacrifice ultime : passer moins de temps près de la famille. Luc Cousineau, qui travaille comme ambulancier paramédical, doit faire une douzaine d'heures supplémentaires par semaine pour arriver à boucler le budget.

« Je fais du temps de surplus tout le temps, c'est la seule manière qu'on est capable de payer nos factures et se sentir un peu plus confortable. Je n'ai pas le choix, il faut que je travaille plus, ce n'est pas le fun. » — Une citation de Luc Cousineau

La famille Cousineau-Bourque doit se serrer la ceinture et même passer moins de temps en famille afin de joindre les deux bouts financièrement. Photo : Radio-Canada / Nicolas Steinbach

Le couple estime que le gouvernement de Blaine Higgs n'en fait pas assez pour soutenir la classe moyenne.

Une allocation mensuelle pour aider les familles , propose Mélanie-Eve Bourque, parce que vraiment on est pris entre deux roches. On n'est pas assez pauvres pour avoir une assistance sociale et les autres programmes du provincial et on n'est pas assez riche.

Les riches ont droit à une baisse d’impôts, dit le ministre Steeves

La baisse des impôts annoncée mardi a été critiquée par l’opposition qui déplore qu’elle est surtout significative pour les plus fortunés. Loin de reculer, le ministre des Finances Ernie Steeves défend son approche et évoque déjà de nouvelles baisses à venir dans les prochaines années.

Avec la baisse annoncée mardi, les travailleurs gagnant autour de 50 000 $ doivent s’attendre à une réduction d’impôt autour de 40 $ pour 2023. En contrepartie, une personne avec un revenu de 250 000 $ profitera d’une baisse plus de 1 700 $.

« Ce que je dis, c’est que les personnes qui paient davantage vont aussi pouvoir en profiter. » — Une citation de Ernie Steeves, ministre des Finances du Nouveau-Brunswick

Ernie Steeves est le ministre des Finances du N.-B. Il dit vouloir proposer de nouvelles baisses d'impôts dans les prochaines années. Photo : Radio-Canada / Alix Villeneuve

Les plus fortunés paient aussi beaucoup plus d’impôts rétorque Ernie Steeves. Selon lui, il est légitime qu'ils puissent profiter aussi d'une réduction du fardeau fiscal.

Il croit qu’une telle mesure permettra d’encourager la venue dans la province de travailleurs habitués aux hauts salaires, comme les médecins.

Il faut aider ceux qui en ont besoin, croit l’opposition

L’opposition libérale et verte ne partage pas cette vision du gouvernement et y voit une injustice envers les plus démunis et la classe moyenne.

La cheffe libérale Susan Holt doute aussi que cette réduction d’impôt ait réellement un impact significatif pour attirer de nouveaux travailleurs haut salariés dans la province, comme le suggère le gouvernement.

La cheffe du Parti libéral du Nouveau-Brunswick Susan Holt. Photo : Radio-Canada / Michel Corriveau

J’aimerais savoir s'il y a des données qui soutiennent ça. Est-ce qu’on voit que les personnes qu’on attire prennent leur décision en fonction des impôts? , se questionne-t-elle.

Pour sa part, le député vert Kevin Arseneau adhère mal à l’idée que réduire les impôts puisse attirer des travailleurs. On les attire où? Il y a une crise du logement, il y a une crise dans le système de santé et il y a des écoles qui débordent. On n'a même pas de capacité d’accueil.

Il croit qu'au lieu de réduire les impôts, il aurait été plus utile que le gouvernement utilise cet argent pour tenter de régler ces enjeux.

Le député du Parti vert Kevin Arseneau. Photo : Radio-Canada / Michel Corriveau

Ernie Steeves s’est défendu d’en faire trop peu pour les plus vulnérables. Il considère que plusieurs mesures d’aide ont déjà été initiées pour aider les personnes avec moins de moyens. Il évoque entre autres la prestation d’urgence pour le carburant et la nourriture envoyée en juin ou la hausse du salaire minimum.

Au Nouveau-Brunswick, un travailleur à temps plein sur deux reçoit moins de 46 300 $ annuellement, selon des données de la province en mars dernier.

D’autres baisses d’impôts sont prévues

La baisse des impôts annoncée mardi n’est pas la dernière, ajoute également le ministre des Finances. Les gens paient trop de taxes au Nouveau-Brunswick [..] On regarde toujours pour des réductions d’impôts.

L’annonce de mardi fait partie du plan pour réduire le fardeau fiscal, mais Ernie Steeves n’a pas voulu en dire davantage sur les nouvelles réductions que le gouvernement prévoit annoncer, et quand il compte le faire.

Peut-être à un moment plus proche des élections? demande un journaliste. C’est possible, je ne sais pas! , a lancé le ministre en riant.

Avec les informations d'Alix Villeneuve et Nicolas Steinbach de Radio-Canada et de Robert Jones de CBC