Les coups de cœur du programmateur du 28e festival Cinemania

C’est parti pour le festival Cinemania, qui investira les salles de cinéma de Montréal ce mercredi soir et se poursuivra jusqu’au 13 novembre. Guilhem Caillard, directeur général de l’événement et de la programmation, nous fait part de certains de ses films coup de cœur du festival, qui soutient présenter les meilleurs films de toute la francophonie.

Après deux ans de pandémie, Guilhem Caillard et son équipe sont fébriles à l’idée de revoir les cinéphiles en personne, avec une formule entièrement en salle. Il se désole toutefois de l’annulation récente du Gala Québec Cinéma, et il croit qu’il faudra multiplier les initiatives en faveur du cinéma québécois, mais peut-être avec davantage de cohésion nationale [...] et une véritable politique d’éducation à l’image .

Il affirme que Cinemania fera sa part cette année avec une belle vitrine réservée aux films des cinéastes d’ici, à commencer par un nouveau volet compétitif intitulé Films du Québec, dans lequel s’affronteront 11 longs métrages réalisés par des cinéastes de la Belle Province. Le jury qui remettra les honneurs est entièrement composé de programmateurs et de programmatrices de festivals à l’étranger.

Parmi les films en compétition, on compte notamment Niagara, de Guillaume Lambert; Tu te souviendras de moi, d’Éric Tessier; Au nord d’Albany, de Marianne Farley; et Chien blanc, d’Anaïs Barbeau-Lavalette, qui sera d’ailleurs projeté en ouverture du festival mercredi soir au cinéma Impérial. On y trouve aussi Tempête, dernier film de Christian Duguay, une coproduction France-Québec qui sera projetée en clôture de Cinemania.

Début du widget YouTube. Passer le widget? Fin du widget YouTube. Retour au début du widget?

Cinq œuvres à ne pas manquer

Avec ses 122 films au programme, il peut être difficile pour les cinéphiles de faire des choix; afin de les aiguiller, Guilhem Caillard présente ses incontournables. Plusieurs films ont déjà fait un passage remarqué au Festival de Cannes, dont Close, qui y a remporté le Grand Prix du jury.

Le film, réalisé par le Belge Lukas Dhont, raconte l’amitié fusionnelle entre deux garçons de 13 ans, Léo et Rémi, qui se voit menacée à l’approche de l’adolescence par l’incompréhension grandissante de leurs camarades de classe.

Début du widget YouTube. Passer le widget? Fin du widget YouTube. Retour au début du widget?

Guilhem Caillard suggère aussi le film Arrête avec tes mensonges, un mélodrame signé par le réalisateur français Olivier Peillon et basé sur un roman autobiographique de Philippe Besson. Il raconte les souvenirs du personnage principal du roman, un auteur du nom de Stéphane Belcourt, à l’époque de sa première histoire d’amour à l’âge de 17 ans avec un garçon du nom de Thomas.

Deux films québécois ont aussi retenu l’attention de Guilhem Caillard, à commencer par Rodéo, premier long métrage de la scénariste-réalisatrice Joëlle Desjardins-Paquette. Ce road movie suit le périple d’un père (Maxime Le Flaguais) et de sa fille de 9 ans (Lilou Roy-Lanouette), qui prennent la route pour se rendre à une légendaire célébration de camions en Alberta.

L’autre s’intitule Respire, d’Onur Karaman, cinéaste québécois d’origine turque qui réside à Montréal depuis 1990. C’est un film qui nous plonge dans le quartier de Montréal-Nord et qui pose des questions intéressantes sur l’intégration des secondes générations d’immigrants au Québec, ainsi que sur leur positionnement, notamment sur le marché de l’emploi , explique Guilhem Caillard.

Début du widget YouTube. Passer le widget? Fin du widget YouTube. Retour au début du widget?

Finalement, le programmateur recommande d’aller voir Divertimento, de la cinéaste française Marie-Castille Mention-Schaar. Ce film fait le portrait de la première cheffe d’orchestre en France, Zahia Ziouani. D’origine algérienne, cette dernière a fondé, à seulement 20 ans, l’orchestre symphonique Divertimento, réunissant des musiciens et musiciennes de la diversité.

Zahia Ziouani sera d’ailleurs de passage à Montréal pour la projection du film, le 11 novembre au cinéma Impérial. Après le film, elle dirigera des musiciens et musiciennes de l’Orchestre métropolitain pour un petit concert.

Début du widget YouTube. Passer le widget? Fin du widget YouTube. Retour au début du widget?

Le Luxembourg à l’honneur

Chaque année, Cinemania met la cinématographie d’un pays à l’honneur. Cette année, c’est celle du Luxembourg qui sera mise en lumière, avec une délégation de 70 artistes, artisans et artisanes de l’industrie menée par le premier ministre du Luxembourg, Xavier Bettel, qui sera présent mercredi soir à la cérémonie d’ouverture.

Nous avons choisi le Luxembourg parce que je pense qu’il partage énormément d’idées progressistes avec le Canada et le Québec. C’est un petit pays, mais grand par son histoire, au cœur de l’Europe, fondateur de l’Union européenne , explique Guilhem Caillard.

50 % de la population n’est pas native du Luxembourg, donc c’est un pays très cosmopolite. Il y a plusieurs langues officielles et il y a des valeurs très intéressantes comme la tolérance et le partage.

Ce texte a été écrit à partir d’une entrevue réalisée par Eugénie Lépine-Blondeau, chroniqueuse culturelle à l’émission Tout un matin. Les propos ont pu être édités à des fins de clarté ou de concision.