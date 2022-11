Gilet de sauvetage obligatoire : des pêcheurs accueillent favorablement le projet de loi

Un pêcheur de Cap-Pelé au Nouveau-Brunswick accueille favorablement le projet de loi obligeant les pêcheurs à porter un gilet de sauvetage. Son frère est mort en mer à l’âge de 19 ans et Norbert Gaudet croit qu’un gilet de sauvetage aurait pu tout changer.

N'importe quoi qui peut sauver des vies, on devrait être pour, on ne devrait pas être contre , lance Norbert Gaudet, qui travaille dans le domaine des pêches depuis 45 ans.

Un douloureux souvenir a refait surface, mardi, quand il a entendu que le port du gilet de sauvetage pourrait bientôt devenir obligatoire sur les bateaux.

Norbert Gaudet croit que les pêcheurs devront s'habituer à porter un vêtement de flottaison, car celui-ci «peut sauver des vies». Photo : Radio-Canada / Océane Doucet

J’ai perdu un de mes frères. J’avais 13 ans dans le temps, lui il avait 19 ans. Il est allé pêcher le hareng, il est tombé à l’eau. C’était pas parce que la mer était rough, [...] s’il avait eu un gilet de sauvetage, il serait en vie , raconte-t-il.

Le pêcheur ne se fait pas d’illusions : il sait que tous n'accepteront pas de le porter. Il espère toutefois qu’au fil du temps, les pêcheurs s’y habitueront.

« C’est comme quand ils ont commencé avec les ceintures dans les autos, on ne voulait pas les porter! » — Une citation de Norbert Gaudet, pêcheur

C’est juste une habitude, faut s'habituer à le porter , dit Norbert Gaudet, qui a déjà obligé son équipage à porter un vêtement de flottaison lorsque le vent soufflait trop fort.

Une question de sécurité , dit l’ UPM

Norbert Gaudet n’est pas le seul à être sensible au port du gilet de sauvetage en mer.

Selon Luc LeBlanc, conseiller aux pêches de l’Union des pêcheurs des Maritimes (UPM), de 20 % à 30 % des pêcheurs imposent déjà le port du gilet de sauvetage à leurs hommes et femmes de pont.

C'est une chose qui prend de plus en plus d’ampleur , dit-il, en ajoutant que l’annonce de mardi n’était pas une surprise pour l’organisation, car des discussions à ce sujet ont eu lieu à maintes reprises dans les dernières années.

Luc LeBlanc, conseiller aux pêches de l'Union des pêcheurs des Maritimes Photo : Radio-Canada / Nicolas Steinbach

Il est toutefois conscient que la nouvelle règle ne plaira pas à tous.

Quand on change un mode d’opération sur un bateau, il y a toujours des gens qui s’y opposent, mais en général, je pense que la plupart des gens vont suivre les consignes.

Des vêtements de flottaison mieux adaptés

Il existe des vêtements de flottaison de différents types et de différentes tailles. L’ UPM avait d’ailleurs distribué environ 1000 d’entre eux aux pêcheurs, en 2017. Luc LeBlanc souligne que les gilets de sauvetage d'aujourd'hui sont plus petits et moins encombrants qu'il y a 20 ans.

Norbert Gaudet a tenté l’expérience l’été dernier en sautant à l’eau avec un gilet de sauvetage de ce type.

Quand j'ai sauté à l'eau, ça s'est gonflé tout seul! Ça me tenait sur l’eau, j’avais pas [besoin] de me débattre! , dit-il.

« Ça sera toujours une profession dangereuse. Il n’y a pas que tomber à l’eau qui peut causer la mort, mais ça va aider, c’est sûr et certain. » — Une citation de Luc LeBlanc, conseiller aux pêches de l'UPM

Luc LeBlanc explique que certains pêcheurs sont méfiants envers les gilets de sauvetage, car ils craignent qu’un empêtrement du gilet dans l’équipement de pêche, comme un casier, les entraîne au fond de l’eau.

C’est vrai, sauf que les gilets de sauvetage vont aider là-dedans. Faut pas se faire accroire, tomber à l’eau, surtout quand on est inconscient, ça peut être un gros problème.

De son côté, Nobert Gaudet est catégorique : le gilet de sauvetage n’a plus à prouver son utilité.

Tu peux tomber à l’eau en te fessant la tête, tu peux t'évanouir, ça donne une chance au capitaine de ramasser le gars après! Ça peut sauver des vies!

D’après les informations d’Océane Doucet